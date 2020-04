Friends, Emma Geller-Green compie 18 anni oggi: il futuro è arrivato...

Di Giorgia Iovane sabato 4 aprile 2020

E' arrivato il momento del 'viaggio nel tempo' per Emma, la figlia di Ross e Rachel in Friends.

Netflix ci ricorda che oggi, 4 aprile 2020, Emma Geller-Green compie 18 anni e che quindi potrà vedere il filmino che mamma Rachel (Jennifer Aniston) e papà Ross (David Schwimmer) hanno registrato durante la festa del suo primo compleanno. Una festa con una torta porno, due zii che non vedevano l'ora di andarsi a fare un bollente fine settimana fuori porta (Monica e Chandler, ovvero Courteney Cox e Matthew Perry), dei nonni che forse non sarebbero arrivati a festeggiare il 18° della nipotina e altri due zii alle prese con regali improvvisati e dall'alto contenuto artistico (Joey e Phoebe, Matt LeBlanc e Lisa Kudrow).

Una festa che sul set si è svolta del 2003, nella quarta puntata della decima stagione (The One With The Cake): e se all'epoca chi vide la puntata pensò al 2020 come a una data lontanissima, ora chi ricorda quel momento sta facendo i conti con le proprie vite...

Detto questo, l'effetto 'Viaggio nel tempo' è un appuntamento 'miliare' con la narrativa cult. L'esempio forse più immediato è Ritorno al Futuro, che nel suo secondo capitolo spedì Marty McFly nel 2015 (il 21 ottobre, per la precisione) a riscrivere la storia della sua famiglia. E qualcosa del 2015 immaginato da Zemeckis in fondo lo abbiamo ritrovato nel nostro quotidiano, come il megaschermo flat connesso alla rete e i glass, anche se molto più diffusi di quanto non siano ai nostri giorni.

Il 2020 delineato da Friends lo racconta invece Phoebe, parlando di Emma che potrà vedere il suo regalo...



"... su un televisore che non è stato ancora inventato, con degli amici che magari adesso non sono ancora nati e vivranno tutti su una città galleggiante in cui gli uomini si saranno rifugiati per sfuggire agli scarafaggi".

Beh, per quanto Phoebe abbia sempre avuto una spiccata fantasia, va detto che la sua intelligenza narrativa non ha poi sbagliato così tanto nell'immaginare il 18esimo compleanno di Emma. Chi oggi compie gli anni a New York si ritrova in una città spettrale, in cui gli uomini si sono davvero rifugiati nelle proprie case per sfuggire a una pandemia. Non solo i Simpson, verrebbe da dire, hanno saputo immaginare il futuro.

Deviazioni a parte, ricordandoci questo anniversario Netflix ribadisce a suo modo la forza che Friends ha avuto nell'immaginario collettivo e seriale. Certo, attualizzare il futuro di un personaggio fittizio e incrociare mondo diretto e indiretto, diegetico ed extradiegetico, crea dei cortocircuiti collettivi e individuali interessanti. E 17 anni dopo si può riflettere su di sé e sugli altri, anche sulle carriere dei protagonisti, dalla stagione di successo di Jennifer Aniston con The Morning Show al progetto di una reunion che sarebbe dovuta avvenire proprio quest'anno. Ma la pandemia ha bloccato tutto. Intanto, chi può ha l'occasione di rivedere in binge-watching questa sit-com cult che resta ancora oggi, a 25 anni dal suo debutto, oggetto di dispute sui diritti visto il continuo successo.

Noi, intanto, facciamo gli auguri alla piccola Emma Geller-Green, un personaggio fittizio (interpetato sul set dalle gemelle Cali e Noelle Sheldon) che insieme a tutta la sua virtuale famiglia tv ha accompagnato la nostra vita e ha segnato l'immaginario tv occidentale. E le vediamo in basso, in uno scatto social, come sono oggi le due gemelle, tornate sul set di Friends...