Friends, il Coronavirus blocca l'attesa reunion-show, si riuscirà a maggio?

Di Riccardo Cristilli giovedì 19 marzo 2020

Per il momento stop alla reunion di Friends si spera di riuscire a girare all'inizio di maggio

La pandemia globale causata dal Coronavirus sta condizionando il mondo dell'intrattenimento internazionale. I programmi live sono costretti a fermarsi, i set sono bloccati, i doppiaggi sono fermi, i festival vengono rimandati, tutto si ferma con inevitabili ricadute economiche.

E dopo aver aspettato 16 anni, si ferma anche la reunion di Friends. Infatti le riprese dello show evento da un'ora si sarebbero dovute svolgere la prossima settimana presso il famoso studio 24 degli Warner Bros. Studio di Burbank, ma il tutto è stato rinviato. L'obiettivo è di riuscire a girare nei primi giorni di maggio, così da mantenere aperta la possibilità di usare questo show come prodotto per il lancio negli USA della piattaforma HBO Max di proprietà di WarnerMedia.

La piattaforma debutterà infatti a maggio, senza ancora una data precisa, e sarà la casa in esclusiva dei 236 episodi di Friends, attualmente addirittura non disponibili negli USA dopo esser stati tolti da Netflix con un accordo da 425 milioni di dollari (in Italia sono disponibili sia su Netflix che su Amazon Prime Video oltre che in replica in tv su Comedy Central).

Dopo lunghe trattative, indiscrezioni, voci, nelle scorse settimane WarnerMedia aveva ufficializzato la reunion che riporterà sullo stesso palco Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, insieme ai creatori Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane, con lo show diretto da Ben Winston. Secondo quanto trapelato i sei protagonisti avrebbero accettato a fronte di un versamento tra i 3 e i 4 milioni di dollari.

Per HBO Max e Warner Bros è quindi fondamentale riuscire a girare lo show evento, che sarà in esclusiva sulla piattaforma insieme agli episodi della serie, prima del lancio della piattaforma stessa. Le restrizioni attualmente imposte sugli assembramenti nei diversi stati americani rende impossibile effettuare le riprese. Produttori e network si stanno ormai abituando all'idea che per tutto il mese di aprile sarà difficile tornare a girare e quindi si starebbe facendo un tentativo per realizzare lo show reunion di Friends nella prima settimana di maggio. Sempre che la situazione si ristabilisca e i set possano riaprire.