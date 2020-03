Sky #IoRestoACasa: dal 4 aprile, due nuovi canali Cinema senza costi aggiuntivi

Di Fabio Morasca martedì 31 marzo 2020

Fino al 30 aprile, due nuovi canali Cinema per tutti gli abbonati satellite, fibra e digitale terrestre, senza costi aggiuntivi.

Dopo aver regalato ai propri abbonati l'accesso ai canali dei pacchetti mancanti (fino al prossimo 3 aprile), Sky Italia ha lanciato una nuova iniziativa, legata all'emergenza COVID-19 nel nostro paese, come segno di vicinanza in queste settimane di quarantena.

Dal 4 al 30 aprile, infatti, Sky accenderà due nuovi canali Cinema riservati a tutti gli abbonati, satellite, fibra e digitale terrestre, senza costi aggiuntivi.

I canali si chiameranno Sky Cinema #IoRestoACasa 1 (numero 310 di Sky, numero 471 sul digitale terrestre) e Sky Cinema #IoRestoACasa 2 (numero 311 di Sky, numero 473 sul digitale terrestre).

Sky Cinema #IoRestoACasa 1 sarà dedicato all'intrattenimento per tutta la famiglia con film recenti, prime visioni e i grandi classici del passato. Tra le prime visioni, troveremo Il giorno più bello del mondo di e con Alessandro Siani e Mio fratello rincorre i dinosauri con Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese. Per quanto riguarda i classici, invece, andranno in onda film con Alberto Sordi, nell’anno del centenario della nascita, e commedie cult come Se scappi, ti sposo con Julia Roberts e Richard Gere.

Sky Cinema #IoRestoACasa 2, invece, sarà il canale dedicato all'action che proporrà prime tv come Rambo – Last Blood, con Sylvester Stallone, classici come la Trilogia del Dollaro di Sergio Leone e film italiani come Il primo re di Matteo Rovere, Il traditore di Marco Bellocchio e Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti.

I due canali saranno disponibili anche sull'app Sky Go e un’ampia selezione dei contenuti sarà fruibile anche on demand.

Per il mese di aprile, inoltre, agli abbonati che hanno già tutti i pacchetti Sky saranno offerti, ogni settimana, alcuni film su Primafila.

Sempre per tutto il mese di aprile, infine, sarà garantita anche la visione, senza costi aggiuntivi, dei canali Sport e Famiglia, agli abbonati, satellite e fibra, che non hanno sottoscritto l'abbonamento ai due pacchetti.