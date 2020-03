Doc - Nelle tue mani, la prima puntata: la storia di Andrea Fanti

Di Paolino giovedì 26 marzo 2020

Le anticipazioni della prima puntata del 26 marzo 2020 di Doc-Nelle tue mani, la fiction di Raiuno con Luca Argentero nei panni di un medico che perde la memoria e deve imparare a lavorare con nuovi metodi e stando più vicino ai pazienti

Medical drama italiani, nuovo capitolo: questa volta, a provarci, è Raiuno con Doc-Nelle tue mani, ambiziosa produzione di LuxVide e Rai Fiction in onda da questa sera, giovedì 26 marzo 2020, alle 21:25. Ambiziosa perché trama, cast ed ambientazione punta davvero in alto, e se non si cerca il paragone con gli show oltreoceano, l'idea è comunque quella di voler lasciare il segno.

Un obiettivo reso ancora più forte dal periodo storico in cui Doc viene trasmesso, in settimane in cui medici ed infermieri di tutta Italia sono sottoposti ad uno sforzo senza precedenti e ne viene spesso sottolineata la professionalità ed, ancora di più, umanità. Anche per questo la Rai ha preferito mandare in onda Doc sebbene delle otto prime serate previste ne siano pronte solo quattro (le restanti andranno in onda quando la produzione potrà riprendere).

Da una storia realmente accaduta

La base di partenza della fiction è la storia realmente accaduta del Dr. Pierdante Piccioni, raccontata nei libri "Meno dodici" e "Pronto Soccorso" (editi da Mondadori), e che oggi è primario al Pronto Soccorso di Codogno, proprio là dove è iniziata l'emergenza Coronavirus in Italia -si occupa dei pazienti in remissione-. Piccioni, dopo un incidente, ha cancellato dodici anni della sua vita dalla memoria, dovendo di fatto ricominciare quasi tutto capo, dal lavoro alle relazioni.

In Doc il personaggio a lui ispirato si chiama Andrea Fanti (Luca Argentero). Primario di Medicina Interna, è un medico che evita di parlare con i pazienti, distaccato e freddo. La sua vita cambia quando il padre di un paziente morto gli spara alla testa. Andrea va in coma, si salva, ma al suo risveglio non ricorda gli ultimi dodici anni della sua vita.

Numerose le cose che sono cambiate: non solo la tecnologia ha fatto passi da gigante (tant'è che non sa neanche cosa sia un tablet), ma anche le persone che lo circondano non sono più le stesse. La figlia Carolina (Beatrice Grannò) ora è una giovane donna, l'ex moglie Agnese (Sara Lazzaro), direttrice generale dell'ospedale in cui lavora, si è rifatta una vita, ma quel che più lo fa soffrire e riscoprire che il figlio Mattia non c'è più.

Andrea, però, decide di accettare il fatto di dovere imparare di nuovo tutto e diventa, da Primario quale era, aiutante degli specializzandi. Per lui è l'occasione di imparare a parlare con il paziente, rispettarlo e garantirgli tutta l'assistenza di cui ha bisogno.

Storce il naso, di fronte a questo cambiamento, la collega Giulia (Matilde Gioli), mentre il collega Marco (Raffaele Esposito), che Andrea stava per denunciare per aver falsificato un documento, ne approfitta e diventa il nuovo Primario.

Al centro della serie, però, ci sono anche i casi di puntata, che da una parte rappresentano dei veri e propri enigmi da risolvere ma dall'altra permettono anche ai personaggi di guardare meglio dentro loro stessi, capire chi vogliono diventare e quale direzione prendere.

Il soggetto di Doc-Nelle tue mani è di Francesco Arlanch e Viola Rispoli, che hanno curato anche la supervisione alle sceneggiature; gli story editor sono Edoardo A. Gino e Giulia Cavazza. La regia è di Jan Maria Michelini e Ciro Visco.

La prima puntata

Nel primo episodio, "Meno 12", Andrea è un Primario di successo quando il padre di un paziente morto nel reparto gli spara alla testa. Andrea si salva, ma dimentica gli ultimi dodici anni della sua vita, così come non riconosce più quello che sono diventate le persone che lo circondano e, soprattutto, se stesso.

Nel secondo episodio, "Selfie", Andrea viene ricoverato nel reparto di Medicina Interna, nella speranza che stando nei luoghi che più conosce riesce a recuperare la memoria. Lo assiste Giulia, che però ora ha a che fare con una persona totalmente differente. Andrea, intanto, cerca di fare amicizia con Jacopo, suo giovane compagno di stanza affetto da una patologia complessa e con un segreto.

