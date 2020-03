Disney+ arriva in Italia, cosa troviamo in catalogo? Film, serie tv e documentari da vedere in streaming

Di Riccardo Cristilli lunedì 23 marzo 2020

Marvel, Disney, Star Wars, Pixar, I Simpson, National Geographic ecco quello che troveremo su Disney+ da domani 24 marzo

Una nuova piattaforma di streaming debutta da martedì 24 marzo in Italia e in altri paesi europei (ma non la Francia dopo l'esordio è slittato al 7 aprile per l'emergenza Coronavirus). Un esordio che avverrà in modalità di consumo ridotto, come altre piattaforme di streaming, per evitare di sovraccaricare la rete, ma che non impedirà alla piattaforma di Topolino di scatenare l'entusiasmo dei fan che da settimane ormai stanno aspettando il suo debutto, al punto da sperare in un anticipo.

Disney+ riunisce le produzioni Marvel, Disney, Pixar, Star Wars, National Geographic in un unico spazio dai film ai documentari passando per le serie tv. Si tratta di una piattaforma in abbonamento con un costo mensile di 6,99€ o 69.99€ per un anno intero, disponibili su smartphone, tablet, pc, piattaforme di gioco, Fire Stick Tv, smart Tv. In Italia Disney+ sarà disponibile in offerta bundle con TIMVision per gli abbonati TIM Fibra a 3 euro al mese con i primi 3 mesi gratuiti.





Le produzioni originali di Disney+

Quali sono le produzioni originali che troveremo in catalogo dal 24 marzo? Ecco un elenco con breve descrizione dei titoli principali disponibili all'esordio.





The Mandalorian : nuovo guerriero di Star Wars, una serie in 8 episodi, già rinnovata, ambientata dopo la caduta dell'impero e prima della comparsa del primo Ordine. Al centro un pistolero solitario, cacciatore di taglie della galassia. Il "baby Yoda" è diventato un fenomeno globale fin dal suo esordio.

Lilli e Il Vagabondo : film live-action del classico d'animazione del 1955.

High School Musical: The Musical: La Serie : in 10 episodi, già rinnovata per un secondo ciclo, racconta la storia di un gruppo di studenti che realizza un musical tratto da High School Musical; dinamiche adolescenziali tra "realtà e finzione".

I Perchè di Forky : serie animata con protagonista Forky di Toy Story 4, una collezione di 10 corti con Luca Laurenti come voce del personaggio.

Il Mondo Secondo Jeff Goldblum: serie documentaristica in 12 episodi in cui l'attore Jeff Goldblum affronta un oggetto apparentemente familiare per scoprire un mondo di legami e curiosità.

Encore!: serie reality con Kristen bell che riunisce a diversi anni di distanza un gruppo di persone che da giovani hanno partecipato a musical scolastici.

Elena, Diventerò Presidente : nel futuro una Presidente interpretata da Gina Rodriguez ricorda gli anni della scuola media.

Marvel Hero Project : reality Marvel, in cui 20 bambini compiono un amissione straordinaria per aiutare la propria comunità.

Togo - Una grande Amicizia : film con Willem Dafoe che racconta la storia di un'avventura realmente accaduta nel 1925 quando l'addestratore di cani da slitta dovrà viaggiare in Alaska per 960 chilometri per raggiungere l'unica cura di una letale epidemia.

The Imagineering Story : viaggio in 6 episodi dietro le quinte di chi lavora all'interno di Disney nella creazione dei parchi a tema.

Timmy Frana : diretto da Tom McCarthy, un film tratto da un omonimo romanzo di Stephan Pastis che segue le avventure di un ragazzino che gestisce un'agenzia investigativa con un orso polare.

Inoltre i film Noelle, StarGirl e la serie Un giorno in Disney



Sono in produzione diversi progetti per il futuro come The Falcon and the Winter Soldier dell'universo Cinematografico Marvel, WandaVision e Loki in arrivo nel 2021.





Il catalogo Disney+

Oltre 500 film, 350 serie e 7mila episodi, così si annuncia Disney+, forte di tutti i titoli che fanno parte dei mondi riuniti ormai sotto il cappello Disney da Pixar a Marvel, da National Geographic a Star Wars.

Senza anticipare troppo tutto quello che troverete dal 24 marzo entrando nell'app Disney+ vediamo alcuni tra i titoli principali. Saranno su Disney+ 500 episodi de I Simpson, subito e per la prima volta tutti insieme su una piattaforma di streaming. Ci saranno classici Disney come Pinocchio, Fantasia, Cenerentola, Alice nel Paese delle Meraviglie, Robin Hood ma anche Aladdin, Frozen e alcune versioni Live Action. Troveremo i titoli Pixar come Toy Story, Wall-E, Monsters & Co, Up e Ratatouille.

Marvel avrà una parte fondamentale nel catalogo con 30 film tra cui Captain Marvel, Black Panther, Avengers: Endgame, Avengers: Infinity Wars e le serie tv come Agent Carter, Agents of SHIELD e Runaways. Non mancheranno i documentari di National Geographic, le serie per ragazzi come PJ Masks, Violetta, Hannah Montata. Ci saranno anche film come Mary Poppins, Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi, Sister Act e Avatar.

Insomma un po' di tutto per tutta la famiglia, in streaming dal 24 marzo.