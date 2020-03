Live Non è la d'Urso non andrà in onda martedì 24 marzo 2020

Di Sebastiano Cascone lunedì 23 marzo 2020

Barbara d'Urso posticipa di una settimana la doppia puntata di Live non è la d'Urso

Live non è la d'Urso non raddoppia almeno per i prossimi sette giorni. A differenza di quanto annunciato solo qualche ora fa, il programma, in prima serata, condotto da Barbara d'Urso, questa settimana, non andrà in onda, con il secondo appuntamento al martedì. Mediaset ha scelto di tenere accesa l'informazione del gruppo per offrire una copertura completa con tutti gli aggiornamenti sull'epidemia da Coronavirus. Ecco le parole della conduttrice:

"Io volevo dirvi una cosa molto importante. Voi sapete che, qualche giorno fa, Mediaset ha fatto un comunicato dicendo che Live non è la d'Urso sarebbe andato in onda anche al martedì sera. Quindi avremmo raddoppiato. Io, con molto orgoglio, ho accettato questa richiesta da parte del mio Editore, dal direttore generale Mauro Crippa. Naturalmente siamo qui a disposizione. Devo confessarvi una cosa: man mano che passano i giorni, qui al centro di produzione di Milano, diventa sempre più complicato. Siamo sempre di meno, dobbiamo rinunciare anche a delle telecamere, ai cameraman, ai tecnici. Siamo davvero in pochi. Siamo meno del 30 per cento rispetto al solito. Tutte le sere Mediaset garantisce una diretta su Rete4, quindi, le squadre ed i tecnici sono quelli. Sono pochi. Per cui, non siamo in grado di garantire produttivamente e organizzativamente di essere dopodomani in onda. Lo saremo a breve. Man mano passano i giorni e qualcuno ritorna. Lo ripeto. Io sono a disposizione. Magari faremo il raddoppio, i tripli. Io sono qui e faccio quello che mi chiede l'azienda. Lo farò per voi, insieme a voi non questo martedì, probabilmente la settimana prossima. Vedremo. Dipende da quanti rimaniamo qua. Questa è la verità. Non volevamo nascondervi niente. Saremo qui in 5 o 6 tutti protetti con la mascherina. Perché essere a lavoro si rischia. Saremo qui, con grande amore, ogni volta che l'azienda chiederà di esserci".