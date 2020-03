Live - Non è la D'Urso, le anticipazioni della puntata del 22 marzo 2020

Di Fabio Morasca domenica 22 marzo 2020

Le anticipazioni della puntata del 22 marzo 2020 di Live - Non è la D'Urso.

Live - Non è la D'Urso è un programma di infotainment di Canale 5, condotto in prima serata da Barbara D'Urso, in onda ogni domenica e martedì sera.

Live - Non è la D'Urso: le anticipazioni del 22 marzo 2020

Questa sera, a partire dalle ore 21:15, andrà in onda una nuova puntata di Live - Non è la D'Urso, il talk show in prima serata condotto da Barbara D'Urso.

Ovviamente, la puntata sarà dedicata all'approfondimento giornalistico riguardante l'emergenza sanitaria legata alla pandemia di COVID-19 nel nostro paese.

Da questa settimana, per rafforzare l'informazione Mediaset sulla stretta attualità, Live - Non è la D'Urso avrà un doppio appuntamento settimanale e andrà in onda anche il martedì sera.

Live - Non è la D'Urso: dove vederlo

La puntata di questa sera di Live - Non è la D'Urso andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:15.

La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda.

