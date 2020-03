Amici 19 e il video di Valentin "omofobo, bullo e violento". Perché Maria De Filippi non l'ha mai trasmesso e perché viene diffuso solo ora?

Di Massimo Galanto giovedì 19 marzo 2020

Continua la pubblicazione 'postuma' di video inediti sul ballerino che venerdì scorso ha fatto infuriare Maria De Filippi (che l'ha cacciato!)

Valentin di ''Amici'': omofobo, bullo e violento from dago dago on Vimeo.

Dell'operazione anti-Valentin messa in atto attraverso alcuni siti esterni (e non attraverso i canali che ospitano Amici 19, ossia Canale 5 e Real Time) abbiamo già scritto.

In questi minuti si aggiunge un nuovo tassello al puzzle: un altro video, pubblicato dal sito Dagospia, nel quale il ballerino rumeno, cacciato da Maria De Filippi venerdì scorso dopo aver espresso l'intenzione di lasciare la trasmissione anche in caso di vittoria nella sfida con il cantante Jacopo, è alle prese con una brusca discussione con alcuni compagni, tra i quali Javier e Talisa.

Le immagini mostrano un Valentin in versione "omofobo, bullo e violento", come scrive Dagospia. Una versione fino ad oggi censurata dalla trasmissione della De Filippi, che ha scelto di non trasmettere le scene (che risalgono a molti mesi fa) in questione per motivi ad oggi ignoti.

La pubblicazione del nuovo video distrugge, ovviamente, l'immagine e la credibilità del ballerino, ma sembra aggravare anche la situazione del programma stesso, che probabilmente dovrebbe spiegare (magari su canali ufficiali, ma in caso contrario TvBlog resta a disposizione) ai telespettatori che in maniera così appassionata lo seguono, per quali ragioni abbia nascosto per mesi un aspetto caratteriale così cruciale di un ragazzo, sottoposto a televoto e a giudizi di professionisti come tutti gli altri allievi. E, magari, anche perché tali video inediti siano spuntati fuori soltanto dopo che il ballerino ha fatto infuriare la De Filippi in diretta televisiva.