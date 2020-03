Fiorello dà l'ok alla proposta di trasmettere il meglio di "Viva Rai Play"

Di Marco Salaris giovedì 12 marzo 2020

Lo showman dice "sì" al direttore di Rai 1 Stefano Coletta.

Nel pomeriggio di oggi 12 marzo 2020 Fiorello durante una delle numerose dirette Instagram attivate con Jovanotti sul filone dell'#iostoacasa ha annunciato una sorpresa per i suoi followers, ma anche per gli spettatori che lo scorso autunno hanno (o non hanno) avuto modo di godere il primo show 'piattaformato' Viva Rai Play.



Mi ha chiamato il direttore di Rai 1 Stefano Coletta chiedendomi se vogliamo proporre su Rai 1 il meglio di Viva Rai Play , per me è ok quindi non so se già da questo sabato perché è saltata #LaCorrida comunque potrete vederlo!

Tralasciando per un momento il collegamento errato tra 'sabato' e 'La corrida' (il varietà di Conti va generalmente in onda il venerdì, ndr), lo showman quindi ha dato il via libera per la trasmissione del suo programma in chiaro e sulla prima rete Rai. Se è ormai certa la sua messa in onda, di probabile c'è che potrebbe non trattarsi solo di un solo best of, ma di più appuntamenti. Resta solo da capire se Il meglio di Viva Rai Play andrà in onda già a partire da domani o se invece la sua collocazione sarà proprio il sabato.

Si aggiunge un tassello (evidentemente non programmato prima) all'operazione di prodotti intrattenitivi Rai per invitare il pubblico a rimanere in casa date le ultime direttive sull'emergenza Coronavirus.