Propaganda Live senza pubblico ricorre a sagome vip ed effetti radiofonici: come sdrammatizzare la crisi (e farlo bene)

Di Giorgia Iovane venerdì 6 marzo 2020

Propaganda Live aggira con stile il problema dello studio vuoto.

Michael Jackson, Greta Thumberg accanto a Mattarella e Chiara Ferragni, Liliana Segre, Ornella Vanoni, Roberto Saviano e Morgan, Topo Gigio e Maria De Filippi tra il pubblico di Propaganda Live di venerdì 6 marzo 2020. Diego Bianchi aggira la sensazione visiva dello studio vuoto riempiendo la platea di sagome vip, con una soluzione originale e inedita, vista solo nelle prove delle grandi cerimonie live made in USA per provare le inquadrature sulle celebrities. E anche il posizionamento delle sagome, ripetute nello studio, non è casuale e mostra la voglia di divertirsi e divertire nonostante il clima sempre più pesante.

Per ovviare al silenzio, invece, autori e regista hanno pensato non solo agli applausi registrati ma a una serie di effetti sonori dal sapore 'radiofonico', tra clip audio e citazioni (come Troisi da Non ci resta che piangere, scelta più volte simbolica), disturbi e fastidi, in modo che possano essere spunti per battute e per alleggerire l'atmosfera. Basta una semplice inquadratura ed è subito Blob: perché la scrittura tv, quella vera, non lascia nulla al caso.

Ampiamente distanziati gli ospiti in studio, sparsi su più file. A fare da 'claque' e a dare un pizzico di calore a Diego Bianchi, ci pensano Marco Damilano, Enrico Mentana, Constanze Reuscher, Francesca Schianchi, Paolo Celata Memo Remigi, Tosca e la Propaganda Orchestra. Marco Dambrosio, il genio Makkox, è nella sua consueta postazione.

Una situazione davvero anomala, in un contesto tv più ampio che sta facendo i conti con le misure per il contenimento del contagio e che con gli studi vuoti e i programmi sospesi sta dando, oltre alle notizie che si susseguono a catena, il polso di una sitazione senza precedenti. E sempre più preoccupante. Intanto chi ha un'idea vince: lo ha fatto Quelli che il calcio domenica scorsa e stasera tocca a Propaganda Live. Bravi.