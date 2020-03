Disney+ svela i contenuti disponibili: da Avengers: Endgame alle serie originali, fino ai classici di animazione

Di Riccardo Cristilli venerdì 6 marzo 2020

I contenuti in arrivo su Disney+ dal 24 marzo

Prosegue a ritmi forsennati il lancio di Disney+ in Italia. Dopo l'annuncio dell'accordo con TIM per la creazione in esclusiva di un'offerta legata a TIMVision e alla banda larga (leggi qui) e la conferma della presenza all'interno del mondo Amazon tra tablet e Fire Stick, ecco arrivare un'indicazione di massima dei contenuti che vedremo su Disney+.



I numeri di Disney+

tra cui 500 de I Simpson, arriverà con questi numeri dal 24 marzo Disney+ in Italia ma anche in Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Spagna, Austria e Svizzera mentre in altri paesi europei ci sarà da aspettare fino all'estate. Naturalmente il catalogo potrà avere delle differenze da paese a paese per i vari diritti disponibili ma in ogni caso riunirà i contenuti Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e non solo in un unico spazio: disneyplus.com





Da Avengers alle produzioni italiane

Il mondo di Disney+ in Italia soddisferà l'attesa di eroi del pubblico con oltre 30 film Marvel tra cui Captain Marvel e Avengers Endgame, Black Panther e 40 serie tv come Agent Carte o l'animata Marvel's Spiderman.

Marvel sarà anche protagonista in futuro con produzioni originali sia serie che miniserie collegate con l'universo cinematografico come The Falcon and Winter Soldier attesa per agosto, seguita da WandaVision e nel 2021 da Loki, in futuro arriveranno Ms. Marvel, Moon Knight e She Hulk.

Attesissimo l'arrivo di The Mandalorian (che dovrebbe avere un rilascio settimanale) legata al mondo di Star Wars che vedrà sulla piattaforma tutti i film della saga. Naturalmente grande spazio anche all'animazione Pixar con Toy Story, Up, Monsters & Co. e le serie per bambini Vita da Lampada, Pixar tra la gente e I perchè di Forky.

Saranno su Disney+ anche i grandi classici come Mary Poppins, Sister Act, Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi, Pinocchio, Gli Aristogatti, Alice, Robin Hood, Avatar, il Dumbo di Tim Burton e quello classico, e il film originale Togo o Stargirl. Tra i prodotti per ragazzi ci saranno Violetta e Hannah Monatana ma anche Sara e Marti, Jessie, Descendants e Zack & Cody e ci sarà spazio anche per produzioni italiane esclusive come Penny on Mars e l'inedita I cavalieri di Castelcorvo un mystery dedicato ai più piccoli.

Il mondo degli originali vedrà l'arrivo di High School Musical: The Musical: The Series, della docuserie Il mondo secondo Jeff Goldblum o del live action Lilli e il vagabondo. National Geographic porterà in streaming One Strange Rock e Free Solo tra gli altri documentari.





Come vedere Disney+

Fire Stick, box TIM ma anche smartphone, tablet, smart tv e console di gaming. Gli utenti potranno accedere a 4 stream simultanei e download multipli, inoltre potranno essere attivati profili per bambini con un'interfaccia facilitata e contenuti adatta alla loro età, che sono comunque predominati su una piattaforma pensata per la famiglia.

Il costo per chi si abbona entro il 23 marzo è di 59,99 € per un anno, dal 24 marzo in poi ci sarà la possibilità di attivare un abbonamento da 6,99€ al mese o 69,99€ l'anno.