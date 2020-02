Grande Fratello Vip 2020, televoto annullato. Clizia Incorvaia squalificata?

Di Massimo Galanto domenica 23 febbraio 2020

Provvedimento disciplinare in arrivo per le "frasi inaccettabili" pronunciate da Clizia Incorvaia nei giorni scorsi contro Andrea Denver

"Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Clizia Incorvaia, Antonella Elia, Paola Di Benedetto e Andrea Montovoli è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente che ha pronunciato frasi inaccettabili". Questa la comunicazione diffusa via social dal Grande Fratello Vip 2020. Il programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini aggiunge che nella puntata in onda domani in prime time saranno chiariti "tutti i dettagli di questa decisione" e che "gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati".

Molto probabilmente il provvedimento disciplinare a cui si fa riferimento sarà nei confronti di Clizia Incorvaia, che nelle scorse ore ha dato ad Andrea Denver del "Buscetta" e del "pentito", aggiungendo che "io non parlo con un pentito, io parlo con chi ha quattro palle così". Parole molto pesanti - e decisamente fuori contesto rispetto ad un gioco televisivo come il Gf Vip - che hanno provocato, prevedibilmente e giustamente - l'indignazione dei social e non solo.

L'ex moglie di Francesco Sarcina, attualmente protagonista di un flirt con Paolo Ciavarro, sarà espulsa oppure l'annunciato provvedimento sarà meno drastico?