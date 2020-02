Gramellini ospita Sileri. Ma nello stesso momento il viceministro è in diretta a Stasera Italia

Di Massimo Falcioni domenica 23 febbraio 2020

Le parole della settimana si collega con Pierpaolo Sileri, ma il viceministro alla Salute è contemporaneamente in onda a Stasera Italia. Gramellini parla di coronavirus, ma registra il programma, incorrendo in gaffe e in informazioni già datate

Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri si collega con Le parole della settimana, ma negli stessi istanti è ospite negli studi di Stasera Italia. Tra i tanti sintomi generati dal coronavirus c’è anche quello dell’ubiquità, con gli spettatori che sabato sera hanno potuto dilettarsi in un frenetico zapping tra Raitre e Rete 4, con il medico chiamato contemporaneamente a confrontarsi con Massimo Gramellini e Veronica Gentili.

Il programma in diretta era ovviamente Stasera Italia che ha realizzato una vera e propria maratona partita alle 20.30 e terminata attorno a mezzanotte, dopo l’attesissima conferenza stampa del premier Giuseppe Conte.

Tra collegamenti in esterna e costanti aggiornamenti, Rete 4 è rimasta sul pezzo, al contrario della terza rete Rai che, nonostante tutto, ha voluto dedicare i primi quaranta minuti al tema del contagio. Un azzardo, considerata la velocità con cui corrono le notizie sull’argomento.

Non a caso, Le parole della settimana non ha comunicato il lancio d'agenzia sul secondo soggetto risultato positivo nel milanese, che invece campeggiava in una visibilissima ‘ultim’ora’ a Stasera Italia.

Per discutere di coronavirus, il talk di Gramellini aveva rivisto la scaletta cancellando la partecipazione di Christian De Sica. Se però si sceglie di rinunciare alla leggerezza a vantaggio dell’approfondimento, questo dovrebbe essere perlomeno in tempo reale, senza rischiare di incorrere in gaffe e informazioni già ‘datate’ al momento della messa in onda.

In tal senso, La7 ci ha visto lungo, optando per la cancellazione della puntata del sabato di Otto e mezzo (registrata e generalmente rivolta a questioni ‘fredde’) e l’allungamento dello speciale di Enrico Mentana fino alle 22.10.