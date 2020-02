Amici 19 serale: meccanismo, cast e allievi in gara

Di Massimo Galanto sabato 22 febbraio 2020

Tutto quello che c'è da sapere sul serale della diciannovesima edizione di Amici

Al Serale di #Amici19 saranno tutti contro tutti! Pronti a fare il tifo per il vostro preferito? #Amici19 pic.twitter.com/Z1os6yTIf9 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 22, 2020

Le notizie certe, ad oggi, sabato 22 febbraio 2020, a proposito del serale di Amici 19 sono le seguenti:

- Andrà in onda a partire da venerdì 28 febbraio, su Canale 5, in prime time con la conduzione di Maria De Filippi.

- Gli allievi che vi prenderanno parte saranno, per il canto, Nyv, Giulia, Gaia, Jacopo, Francesco e Martina (l'ammissione al serale di quest'ultima andrà in onda la prossima settimana) e, per il ballo, Valentin, Nicolai, Javier e Talisa.

- Il direttore artistico sarà anche quest'anno Giuliano Peparini

- Non sono previste squadre, gli allievi saranno tutti contro tutti.

Per quanto riguarda le indiscrezioni non ancora ufficializzate (la conferenza stampa di presentazione si terrà mercoledì prossimo a Roma - TvBlog la seguirà in tempo reale), secondo quanto risulta a Blogo, nel cast fisso del serale ci saranno Al Bano, Romina Power e Vanessa Incontrada. Il serale dovrebbe andare in onda in diretta e nel corso del mese di marzo spostarsi nella consueta collocazione del sabato sera.