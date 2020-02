I retroscena di Blogo: Vanessa Incontrada con Albano presenza fissa nel serale di Amici

Di Hit venerdì 21 febbraio 2020

Anticipazioni sulla prossima serie del talent show di Canale 5

L'appuntamento è fissato, come anticipato da queste colonne, per venerdì 28 febbraio 2020. Il riferimento è al nuovo ciclo serale del talent show di Canale 5 Amici, che anche quest'anno, dopo la lunga cavalcata nel quotidiano e nel settimanale del sabato pomeriggio, farà tappa per alcune serate presso le case degli italiani che vorranno sintonizzarsi sulla principale rete commerciale italiana.

Anche per questa edizione Amici torna con un carico di nuovi concorrenti che si daranno battaglia per conquistare l'ambita coppa di campione di Amici 2020. Proprio in questo periodo proprio nel corso degli appuntamenti del day time sopra menzionati, si va componendo la truppa di ragazzi che animeranno il programma condotto e curato da Maria De Filippi.

Al netto del cast di concorrenti, dovranno necessariamente aggiungersi anche alcune celebrità che fra giudizi più o meno determinanti o accompagnatori con prove canore dei giovani protagonisti di Amici 2020, cercheranno di far lievitare l'interesse e di conseguenza anche l'audience di detta trasmissione.

Certamente uno dei volti più accattivanti fra il pubblico televisivo è quello di Albano, che per altro è già fra i personaggi che gravitano nel sistema solare "mariano". Ecco dunque che, dopo giorni di indiscrezioni, arriverà nel day time di domani la conferma della sua presenza nel serale di Amici 2019.

Facile immaginare anche che si possa palesare presso gli studi romani da dove verrà diffuso in diretta il programma anche Romina Power, storica compagna di Albano, affinchè i due delizino il pubblico presente in teatro e anche quello che avrà la voglia e la bontà di sintonizzarsi su Canale 5 in quelle sere, in alcune performance canore che tanto piacciono ai telespettatori italiani.

Ma secondo quanto risulta a TvBlog con Albano nel team del corpo giudicante di Amici 2020 ci sarà anche la bella e brava attrice Vanessa Incontrada, protagonista di Rai1 sia nel varietà con lo show che ha condotto da dicembre con Gigi D'Alessio (sarà coinvolto anche lui?) 20 anni che siamo italiani e più recentemente nella fiction Come una madre. Un volto ormai fortemente Rai dunque anche quest'anno arricchirà il serale di Amici.

L'appuntamento dunque per tutto questo e tutto il resto è da venerdì 28 febbraio alle ore 21:40, dopo Striscia la notizia, ovviamente su Canale 5 e ovviamente con Maria De Filippi e tutta la sua allegra brigata.