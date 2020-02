Keegan Allen di Pretty Little Liars sarà il fratello minore di Jared Padalecki in Walker

Di Riccardo Cristilli giovedì 20 febbraio 2020

Novità dal cast del reboot di Walker Texas Ranger ordinato da The CW

Walker è il titolo di una nuova serie tv già ordinata dal canale americano The CW in vista della prossima stagione 2020/21 senza passare dalla realizzazione di un pilot. Prodotta da CBS Television Studios la serie è un reboot contemporaneo di Walker, Texas Ranger con Jared Padalecki, che da anni ormai è il volto del canale da Una Mamma per Amica ai 15 anni di Supernatural, al posto di Chuck Norris.

L'ultima novità per la serie tv già ordinata e in fase di definizione del cast è l'arrivo di un altro volto amato dai più giovani accanto a quello di Padalecki. Nel cast, reduce da Pretty Little Liars, arriva Keegan Allen, come rivela in esclusiva Variety.

L'attore che nella serie Freeform interpretava Toby Cavanaugh, sarà Liam Walker, fratello minore, gay e conservatore di Cordell Walker (Padalecki), un ragazzo in gamba, un po' egocentrico ma con una solida moralità, recentemente promosso assistente procuratore distrettuale. Liam e Cordell sono due fratelli uniti, ma Liam non risparmia le critiche al fratello, soprattutto perchè lui è sempre rimasto vicino alla famiglia, decidendo di sacrificare anche la sua vita personale per i propri doveri familiari.

Quando Cordell Walker non era presente, si è preso cura dei suoi figli e per questo ha un buon rapporto con i due figli, un maschio e una femmina, del fratello. E Cordell Walker è un po' geloso di questo loro rapporto. Certo, un po' Cordell deve fare i conti con il suo stile di vita. Rimasto vedovo, Cordell non ha rinunciato agli incarichi sotto copertura e dopo due anni lontano, decide finalmente di cambiare vita, tornare ad Austin scoprendo che la vita casalinga, da Texas Ranger è anche più dura di quella sotto copertura.

Mentre cerca di recuperare il rapporto con la sua famiglia, si troverà a stabilire un forte legame con la sua nuova partner interpretata da Lindsey Morgan, una delle prime Texas Ranger nella storia del gruppo, continuando al contempo a indagare sulle circostanze che hanno portato alla morte della moglie.

Fonte Variety. Foto Luke Fontana via Variety