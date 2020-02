Luisa Ranieri a Blogo: "Io e Luca Zingaretti nel varietà del sabato sera di Rai1? Chissà che idee ha il direttore Coletta"

Di Massimo Galanto lunedì 17 febbraio 2020

L'attrice di La vita promessa risponde, via Blogo, alla proposta-sogno del direttore di Rai1 di un varietà del sabato sera insieme al marito Luca Zingaretti

"Sì, ho letto le dichiarazioni del direttore di Rai1 Stefano Coletta, che mi vorrebbe insieme a mio marito Luca Zingaretti in un varietà del sabato sera. Lui ci vuole bene (ride, Ndr). Non ce ne ha parlato, è una sua idea, mi ha sorpreso lo abbia detto. Sono orgogliosa di questo suo pensiero e di questa sua proposta a distanza. È una cosa mai presa in considerazione, ma chissà, vedremo. Di certo non ho l'ambizione di essere la donna del sabato sera, non mi interessa, non è il mio mestiere. Ma se lui ha proposto una cosa del genere... chissà che idee c'ha in testa. Attendiamo sviluppi". Lo ha detto Luisa Ranieri, intervistata da Blogo poco prima della conferenza stampa di presentazione della seconda stagione di La vita promessa, la fiction diretta da Ricky Tognazzi nella quale interpreta la protagonista Carmela.

In conferenza stampa il direttore Stefano Coletta ha precisato che avere Luca Zingaretti e Luisa Ranieri (che fanno coppia nella vita reale) in un varietà al sabato sera "è un sogno" dettato dalla convinzione che "in questa fase della televisione la platea ha bisogno di autenticità anche nel registro dell'intrattenimento", un po come accaduto con l'amicizia di Fiorello e Amadeus al Festival di Sanremo:

Luisa e Luca sono persone che conosco da tempo, conosco anche il loro potenziale, che ha il sapore di intrattenimento. Luca ha anche capacità di canto, ha grande disponibilità di musica.

In apertura di post il video integrale dell'intervista.