La vita promessa 2, fiction Rai1 con Luisa Ranieri: conferenza stampa

Di Massimo Galanto lunedì 17 febbraio 2020

La presentazione della seconda stagione della fiction con Luisa Ranieri, in onda su Rai1 da domenica 23 febbraio 2020

Sta per iniziare a Roma la conferenza stampa di presentazione della seconda stagione di La vita promessa. La fiction con Luisa Ranieri, Thomas Trabacchi, Francesco Arca, Miriam Dalmazio, Vittorio Magazzù, Giuseppe Spata, Emilio Fallarino, Francesca di Maggio, Primo Reggiani, Marcello Mazzarella, Arturo Muselli, Stefano Dionisi, Eleonora Giovanardi e Brenno Placido, andrà in onda su Rai1 a partire da domenica prossima, 23 febbraio, alle ore 21.25. TvBlog seguirà l'incontro con i giornalisti in tempo reale.

La regia è di Ricky Tognazzi. Si tratta di una coproduzione Rai Fiction - Picomedia.

La vita promessa 2: anticipazioni