Una Storia da Cantare, Cantautori a Sanremo per la prima puntata: diretta dalle 21.25

Di Giorgia Iovane sabato 15 febbraio 2020

Una Storia da Cantare 2020, la prima delle 4 nuove puntate è dedicata ai Cantautori a Sanremo.

A una settimana dalla finale di Sanremo, il Festival torna protagonista del sabato sera di Rai 1 con Una Storia da Cantare, che torna nel prime time più competitivo del palinsesto con una prima puntata dedicata proprio ai Cantautori a Sanremo in onda questa sera, sabato 15 febbraio, dalle 21.25 e che seguiremo live su TvBlog.

Alla conduzione tornano Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero, alla regia ritroviamo Duccio Forzano e nella squadra autoriale coloro che hanno dato forma alle prime tre puntate in onda lo scorso novembre. Un progetto non facile, con tante trappole, ma sicuramente ambizioso, che cerca adesso una formula leggermente diversa, con più omaggi raccolti in una sola serata, a eccezione della seconda tutta dedicata a Mina, e riguardanti anche artisti viventi e operanti.

A rendere il progetto particolarmente interessante la realizzazione in rigorosa diretta: il programma, infatti, va in onda live dall'Auditorium Rai di Napoli, con una scenografia che richiama i fasti di Senza Rete e che quest'anno recupera anche le canne originali dell'organo usato nello storico programma del Primo Canale.

Una Storia da Cantare, diretta conferenza stampa: Coletta annuncia una puntata in più Una Storia da Cantare dal 15 febbraio su Rai 1 riparte dai cantautori a Sanremo, omaggia gli 80 anni di Mina e ricorda Daniele, Jannacci e Gaetano.



Una Storia da Cantare, Cantautori a Sanremo: anticipazioni e ospiti prima puntata

La puntata di questa sera si apre con un omaggio a Luigi Tenco: Enrico Ruggeri ed Ermal Meta cantano Ciao, Amore Ciao, portata in gara a Sanremo 1967 ed esclusa dalla finale. "Una canzone di speranza, di emigrazione, che canteremo col sorriso" ha detto Ruggeri in conferenza stampa ricordando così il cantautore che si tolse la vita proprio durante il Festival del '67.

Tra i brani protagonisti della serata Vita spericolata di Vasco Rossi, i 24.000 baci di Adriano Celentano, le hit che hanno cambiato la musica italiana di Domenico Modugno, le tracce lasciate da Ivano Fossati con E non finisce mica il cielo o Le notti di maggio, per arrivare a Sergio Endrigo, con Canzone per te, scelta da Morgan e Bugo per la serata delle Cover di Sanremo 2020. E tra gli ospiti di questa prima puntata c'è proprio Bugo, che Ruggeri aveva invitato dalla platea dell'Ariston nei giorni del Festival.

Oltre a Meta e Bugo, la prima puntata ha come ospiti Beppe Fiorello, Elio, Irene Grandi, Bugo, Leo Gassman, Serena Rossi, Paola Turci, Stefano Fresi, Fabrizio Moro, Patty Pravo, Renzo Arbore, Sergio Cammariere, Noemi, Giuliano Palma, Giusy Buscemi, Maldestro, i Decibel e Funk Off.



Una storia da cantare 2020, il format

Quattro puntate per quattro sabato sera. Sabato 22 febbraio puntata dedicata a Mina per i suoi 80 anni, il 29 febbraio omaggio a Pino Daniele, Enzo Jannacci e Rino Gaetano, mentre l’ultimo appuntamento sarà sabato 7 marzo e i contenuti sono ancora da definire.

Una storia da cantare è un programma scritto da Ernesto Assante, Gino Castaldo, Matteo Catalano, Alberto Di Risio, Angela Fortunato, Duccio Forzano, Pietro Galeotti ed Enrico Ruggeri, con la regia di Duccio Forzano.



Una storia da cantare 2020, come seguirlo in diretta tv e in live streaming

Il programma va in onda in diretta dall'Auditorium del Centro di Produzione Rai di Napoli da sabato 15 febbraio a sabato 7 marzo. L'inizio è fissato alle 21.25 e va in onda su Rai 1 e Rai 1 HD (DTT, 501) oltre a essere diffuso in live streaming su RaiPlay, dove poi sarà disponibile on demand.



Una storia da cantare 2020, second screen

L'hashtag ufficiale è #unastoriadacantare.