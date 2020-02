Sanremo 2020, Ruggeri invita Bugo a Una Storia da Cantare

Di Giorgia Iovane sabato 8 febbraio 2020

Enrico Ruggeri invita Bugo a Una Storia da Cantare dopo la squalifica a Sanremo 2020.

Bugo senza Morgan da Sanremo 2020 a Una Storia da Cantare: Enrico Ruggeri annuncia dall'Ariston l'intenzione di invitare Bugo in una delle tre puntate del nuovo ciclo al via la prossima settimana.



"Lo dico qui: nella prima puntata vorrei avere ospite un grande amico, Bugo"

dice Enrico Ruggeri che così offre un netto endorsement al collega e amico cantautore dopo quanto successo nelle ultime ore prima sul palco dell'Ariston e poi tra dichiarazioni incrociate (qui la verità di Morgan), post social, conferenze stampa in simultanea in posti diversi del triangolo delle Bermuda che a Sanremo è delimitato da Ariston - Hotel Globo - Palafiori.

Un bel modo per appoggiare Bugo in un momento complicato della sua carriera, ma soprattutto della sua vita personale, come testimoniato anche da Amadeus in conferenza stampa.

La prima delle tre nuove puntate dello show del sabato sera di Rai 1, al via dal 15 febbraio con Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero confermati alla conduzione, è dedicata ai Cantautori a Sanremo ed è quindi quella più adatta ad accogliere Bugo, senza Morgan, con la sua Sincero.