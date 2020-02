Clamoroso a Sanremo 2020: Morgan cambia il testo e Bugo se ne va. Squalificati per defezione (VIDEO)

Di Giorgia Iovane sabato 8 febbraio 2020

Bugo se ne va in diretta in protesta con Morgan che cambia il testo della canzone.

Lite in diretta tra Bugo e Morgan: scendono per l'esibizione, ma Morgan cambia il testo della canzone e Bugo lascia il palco in segno di protesta. Amadeus prova a capire cosa sia successo dietro le quinte e Fiorello viene mandato sul palco.

Già l'annuncio della loro discesa nasconde già qualche problema e l'inquadratura tradisce un Morgan che si avvia e un Bugo che si attarda dietro le quinte. Quando Morgan inizia a cantare si capisce che sta cambiando le parole del testo (scritto da Bugo, come la musica) facendo riferimento alla pessima performance della terza serata, quella dei duetti.



"Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la sua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Certo, il disordine è una forma d’arte, ma tu stai solo … per invidia, ringrazia il cielo sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro”

inizia a cantare Morgan, sovrapponendosi alla voce di Bugo che per protesta lascia il palco.

Morgan prova a seguirlo ed entra sul palco anche Amadeus, spaesato che cerca di capire cosa fare. Una tensione palpabile tra Bugo e Morgan già da ieri, con Morgan che ha iniziato la sua giornata lamentandosi delle poche prove per il duetto, che ha chiesto l'intervento di Amadeus in prova, che ha lasciato un messaggio sui social per spiegare a modo suo cosa era successo nel pomeriggio. L'ultimo posto ricevuto dagli orchestrali non è andato giù a Bugo che anche ai nostri microfoni aveva sottolineato come l'ultimo posto non gli interessasse. Ma l'esibizione di ieri ha lasciato il segno e pare che anche in prova oggi ci fossero scintille.

Per coprire il momento davvero più unico che raro viene lanciato in diretta anche Fiorello:



"Che è successo? Chi si è sentito male? Non ho capito proprio niente di quello che è successo".

La situazione viene tamponata da Fiorello, Amadeus e da un'ottima Antonella Clerici.



"Vabbè, ma perché non facciamo una cosa? Proclamiamo il vincitore stasera, così domani non veniamo!"

scherza Fiorello, raccogliendo l'applauso della sala stampa.



"Vabbè comunque uno in meno"

aggiunge Fiorello.

Al netto delle boutade, si configura la squalifica per Bugo e Morgan. Per quanto il titolo fosse Sincero e l'intenzione del testo fosse quella di caricarsi sulle spalle la brutta figura di ieri sera, con i duetti, cambiare il testo è comunque una mancanza di rispetto per l'autore.

E alla fine Bugo e Morgan lasciano l'ARiston:



"Mi dispiace che non siano qui a cantare. E' defezione. Per regolamento sono Squalificati dal Festival di Sanremo" dice Amadeus.

Intanto la Sala Stampa ha già votato, perché le votazioni sono state chiuse alle 22.30. E di questo si riparlerà.