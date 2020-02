Una Storia da Cantare, diretta conferenza stampa: tre nuove puntate con Ruggeri e Guaccero (e Bugo ospite della prima)

Di Giorgia Iovane venerdì 14 febbraio 2020

Una Storia da Cantare torna su Rai 1 con tre nuove puntate non solo 'in memoriam'.

Dopo Sanremo 2020 torna su Rai 1 Una Storia da Cantare, l'omaggio alla tradizione cantautoriale in forma di show che ha già conquistato la critica e diviso il pubblico con le sue prime tre serate, andate in onda in Autunno e dedicate a De André, Dalla e Battisti. Tre nuove puntate in onda da sabato 15 febbraio alle 21.25 in diretta dall'Auditorium Rai di Napoli, che oggi ospita la conferenza stampa di presentazione e che seguiremo in diretta su TvBlog dalle 12.

A parlare di questa secondo ciclo di appuntamenti ci saranno Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero, confermati conduttori - così come in regia ritroviamo Duccio Forzano -, il vicedirettore di Rai1 Claudio Fasulo e in collegamento da Roma il direttore di Rai 1 Stefano Coletta. Ed è la prima uscita 'ufficiale' del direttore e del capo-progetto dopo Sanremo 2020.

A proposito di Festival, la prima puntata di Una Storia da Cantare si inserisce nel filone sanremese visto che è dedicata ai "Cantautori a Sanremo" e ricorderà le esibizioni e le innovazioni portate da Vasco Rossi, Adriano Celentano, Ivano Fossati, Domenico Modugno, Sergio Endrigo e Luigi Tenco: tra gli ospiti Bugo, gran protagonista - suo malgrado - del Sanremo 70 a causa dell'eliminazione dovuta al testo cambiato in diretta, e in polemica, da Morgan. L'invito a Bugo era arrivato direttamente dall'Ariston e una settimana dopo rivedremo Bugo cantare la sua canzone. Una Storia da Cantare continua il 22 febbraio con una puntata tutta su Mina in occasione dei suoi 80 anni, mentre sabato 29 si chiude con un omaggio non facile a Enzo Jannacci, Rino Gaetano e Pino Daniele, direttamente 'a casa sua'.

Noi seguiamo la conferenza stampa in diretta. A più tardi.