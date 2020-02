I retroscena di Blogo: il serale di Amici parte venerdì 28 febbraio ?

Di Hit martedì 11 febbraio 2020

Indiscrezioni rispetto al via della versione prime time del talent show di Canale 5

Proprio da queste colonne abbiamo lanciato nelle scorse settimane l'indiscrezione rispetto alla partenza anticipata del serale di Amici. Di solito la versione prime time del celebre talent show diffuso da Canale 5 viene trasmessa verso la fine di marzo e posizionata nella serata del sabato dell'ammiraglia Mediaset.

Quest'anno si starebbe decidendo di far partire prima il serale di Amici e di posizionarlo in altra serata della settimana (al sabato resta C'è posta per te che deve concludere il suo ciclo) questo per lanciare per bene il programma e poi metterlo di sabato in concorrenza con la nuova edizione di Ballando con le stelle, lo show di Rai1 che spesso e volentieri ha superato in termini di ascolti il serale di Amici.

Come detto si lancerebbe dunque prima il Amici serale e se i riscontri Auditel fossero così buoni, si potrebbe decidere di lasciare la versione serale di questo spettacolo musicale in quella serata. La novità delle ultime ore è che si starebbe pensando di "appoggiare" Amici prime time nella serata del venerdì, contro la nuova edizione della Corrida e questo già dalla prima puntata dello show di Carlo Conti e cioè da venerdì 28 febbraio 2020.

Maria De Filippi dunque andrà "contro" l'amico Carlo? Vedremo se questa indiscrezione rispetto alla data di partenza di Amici serale verrà confermata o si cambierà idea strada facendo. Certo, che se la cosa verrà confermata cosa ne penserà Carlo ? Forse questa potrebbe essere una prova tecnica per i palinsesti del prossimo autunno ?