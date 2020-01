I retroscena di Blogo: Amici serale parte prima e non di sabato ?

Di Hit venerdì 24 gennaio 2020

Indiscrezioni sulla prossima serie del serale di Amici

La versione del sabato pomeriggio è ormai in onda da qualche mese ed il day time sparso su Canale 5 e sul canale Discovery Real time sono pure in campo per "pompare" i suoi protagonisti. Amici, lo storico spettacolo musicale di Maria De Filippi sta ormai da tempo gettando cemento nelle proprie fondamenta, atto necessario questo per far iniziare la costruzione del palazzo che poi sarà popolato dai reduci della scuola d'arte più celebre d'Italia, compresi giudici, professori, ospiti e compagnia bella.

Ma una voce circola rispetto al serale di questo programma, che solitamente è stato posizionato negli ultimi anni nella serata del sabato contro Ballando con le stelle, con alterne fortune sul fronte degli ascolti. Pare infatti che il serale di Amici possa partire prima quest'anno rispetto al solito (fine marzo-inizio aprile) e in un altro giorno della settimana.

C'è posta per te continuerebbe la sua cavalcata solitaria e vincente nel sabato sera televisivo e contemporaneamente partirebbero le serate in diretta di Amici, ovviamente a questo punto in altra serata della settimana. In base ai riscontri di queste puntate "fuori sabato" (un po' come è accaduto con Amici vip) verrebbe poi decisa la collocazione finale di Amici serale 2020 dopo che C'è posta per te avrà finito il suo ciclo.

Potrebbe dunque accadere che Amici serale 2020 torni al sabato sera, oppure che magari resti nella serata "di prova" che lo ha visto andare in onda nelle settimane in cui C'è posta per te era ancora in onda. Staremo dunque a vedere se ciò veramente accadrà, oppure se questa è semplicemente un'idea in fase di studio.