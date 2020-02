Grande Fratello Vip 4: Fiorello, il messaggio per Alfonso Signorini: "Entrerò nella Casa come ospite a sorpresa mascherato!" (Video)

Di Fabio Morasca martedì 4 febbraio 2020

Il video-messaggio di Fiorello per la nona puntata del GF Vip 4.

Fiorello onnipresente, durante la giornata di oggi, lunedì 3 febbraio 2020, non solo per quanto riguarda la settantesima edizione del Festival di Sanremo, ormai ai nastri di partenza, ma anche per quanto concerne la concorrenza, il Grande Fratello Vip 4, in onda su Canale 5, con un video-messaggio che lo showman siciliano ha confezionato appositamente per Alfonso Signorini.

Dopo la conferenza stampa-show di oggi, Alfonso Signorini ha deciso di sfruttare l'hype per la nona puntata del suo GF Vip, annunciando, a più riprese, il video-messaggio di Fiorello che è stato trasmesso circa a metà puntata.

Fiorello ha salutato Alfonso Signorini con le seguenti battute:

Tutto bene, stai bene? Ti sei messo a fare il presentatore e, invece, potevi essere qui in mezzo a noi! Devi lavorare, fare le prove... Ti ho visto vestito in smoking, sei pazzesco, questi smoking di velluto rosso, questi papillon... Il papillon, te lo vedo ogni tanto, ce l'hai sempre un po' sguincio! Se dovessi entrare nella Casa, non mi riconoscerete, occhio, che oggi va di moda la roba mascherata, il Cantante Mascherato, Junior Cally mascherato, quindi, potrei essere l'ospite a sorpresa, nella casa del Grande Fratello Vip, mascherato!

Ricordiamo che Canale 5, in pratica, osserverà una settimana "di riposo" in vista del Festival. La serata di lunedì, quindi, è stata l'unica che ha permesso alla rete ammiraglia Mediaset di offrire una programmazione "normale".

Nel GF Vip, oltre al video-messaggio di Fiorello, abbiamo assistito anche ad una prova di canto che ha completato, così, l'"omaggio" a Sanremo.

Per vedere il video, cliccate sulla foto.