Sanremo 2020, Fiorello show nella prima conferenza stampa: "Vorrei rifare Finalmente tu con Tiziano Ferro. Benigni? Con lui, io divento pubblico". E su Amadeus...

Di Fabio Morasca lunedì 3 febbraio 2020

Fiorello ha fatto irruzione durante la prima conferenza stampa di Sanremo 2020.

Fiorello ha fatto irruzione durante la conferenza stampa d'apertura della 70esima edizione del Festival di Sanremo, regalando ai giornalisti presenti un vero e proprio momento di show improvvisato, alla sua maniera.

Riguardo ciò che farà sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, ovviamente, lo showman siciliano non si è sbilanciato molto. Tra i suoi desideri, c'è quello di esibirsi nuovamente con Finalmente tu, la canzone che portò a Sanremo, in gara, 25 anni fa e cantarla con Tiziano Ferro. Per quanto riguarda Roberto Benigni, invece, per ora, Fiorello non ha aperto alla possibilità di fare qualcosa con lui sul palco:

Con Benigni, cosa farò? Non ha bisogno di nessuno, io, con lui, divento pubblico. Con Tiziano Ferro? Cadono i 25 anni di Finalmente tu, che presentai al Festival, scritta da Max Pezzali. Mi piacerebbe farla l'ultima sera in duetto con Tiziano. Che non lo sa ancora! Non sono un vero e proprio ospite, Amadeus mi ha scelto per l'aspetto fisico! Mi ha detto "Ti voglio al mio fianco, né avanti, né dietro! Ho una libertà, mi sento rilassato... Io potrò dare una mano, farò un po' la prima, un po' la seconda, giovedì magari mi riposo, poi torno venerdì e la finale vediamo... Molte cose dobbiamo ancora deciderle. So che c'è una cosa siciliana, non voglio spoilerare, ma l'ho intravista alle prove...

Fiorello, durante la conferenza-show, ha "ripulito" (verbo ripulire utilizzato in senso ironico, ovviamente) l'immagine del suo amico Amadeus dopo le immeritate polemiche di queste ultime settimane:

Non ho mai visto un conduttore così, Amadeus non è ansioso, lui non fa nulla, dirige le operazioni seduto dalla platea... Sanremo ha capacità di cambiare le persone, Amadeus è una persona buonissima e generosa, eppure Sanremo l'ha trasformato in un mostro! Amadeus, quando dice delle cose, non lo fa apposta, non si rende proprio conto!

Fiorello ha anche proceduto con un aneddoto hot sempre riguardante Amadeus che, inizialmente, non voleva raccontare ("Altrimenti neanche la prima puntata gli fanno fare!") ma che, successivamente, ha svelato:

Amadeus era in una discoteca a Ibiza, salì su un cubo, senza guardare chi avesse vicino. Accanto, aveva due ballerini di colore, nudi, con un "corredo", diciamo... Importante? Importantissimo! Immaginate una scena del genere con i cellulari! Io gli urlavo: "Vieni via da lì!". E lui rispondeva: "Ma perché!?". C'è anche un altro episodio ma non posso raccontarlo. È peggio!

Dopo una divertente battuta su Junior Cally ("L'ho invitato alla cresima di mia figlia e ha detto che viene!"), Fiorello ha chiuso il suo intervento con un invito rivolto ai giornalisti: