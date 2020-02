Il Commissario Montalbano al cinema: evento speciale per tre giorni

Di Paolo Sutera sabato 1 febbraio 2020

Il Commissario Montalbano arriva al cinema con un episodio inedito: "Salvo amato, Livia mia" sarà nelle sale il 24, 25 e 26 febbraio, e poi arriverà su Raiuno

Il successo più grande della fiction italiana "diventa ancora più grande" e finisce al cinema. In effetti, a 21 anni dalla sua prima messa in onda su Raidue e con record di ascolti macinati stagione dopo stagione su Raiuno, sembrava strano che Il Commissario Montalbano non debuttasse sul grande schermo. Avverrà con uno dei film-tv inediti, anche se per un evento speciale di soli tre giorni.

Proprio come accaduto con L'Amica Geniale e come accadrà con il film-tv su Alberto Sordi, anche il personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri arriverà al cinema per una proiezione evento. L'appuntamento è per il 24, 25 e 26 febbraio 2020 nei cinema italiani, con la distribuzione di Nexo Digital (l'elenco dei cinema aderenti all'iniziativa sarà comunicato prossimamente).

Una vera e propria anteprima per i milioni di fan della serie tv con Luca Zingaretti: la scelta per questo evento è caduta su "Salvo amato, Livia mia", film-tv tratto da una serie di racconti scritti da Camilleri e che vedranno alla regia Alberto Sironi (scomparso l'estate scorsa) affiancato, per la prima volta, dallo stesso Zingaretti.

Il film-tv si concentrerà sull'omicidio della giovane Agata Cosentino, il cui cadavere viene trovato nei corridoi dell'archivio comunale di Vigata. Un omicidio che non lascia indifferente Montalbano, dal momento che Agata, donna molto riservata, era amica di Livia (Sonia Bergamasco).

Il Commissario intuisce subito che a commettere il delitto è stato qualcuno che la vittima conosceva molto bene: forse una violenza sessuale degenerata in omicidio, ma questa ipotesi non convince Montalbano che, seguendo come sempre il proprio intuito, comincia ad interrogare le persone che conoscevano la vittima per arrivare alla verità. Anche questo film-tv vedrà la presenza, nel cast, di Cesare Bocci (Augello), Peppino Mazzotta (Fazio) ed Angelo Russo (Catarella).

Per rivedere Il Commissario Montalbano in tv, invece, bisognerà aspettare ancora un po': se solitamente l'arrivo degli episodi in prima tv è previsto per febbraio, subito dopo il Festival di Sanremo, quest'anno Montalbano slitta a marzo, per fare spazio alla seconda stagione de L'Amica Geniale. L'appuntamento con Montalbano in tv, quindi, è per il 9 e 16 marzo 2020, sempre di lunedì, su Raiuno: nelle settimane successive arriveranno le consuete repliche.