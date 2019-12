L'Amica Geniale 2 su Raiuno dal 10 febbraio (ed in anteprima al cinema)

Di Paolo Sutera mercoledì 18 dicembre 2019

La seconda stagione de L'Amica Geniale arriverà su Raiuno il 10 febbraio 2020, ma i primi due episodi saranno proiettati in anteprima al cinema il 27, 28 e 29 gennaio

La prima stagione è stato un grande evento, e per la seconda le aspettative non sono da meno. Parliamo de L'Amica Geniale che, dopo il debutto nell'autunno del 2018 su Raiuno con oltre 7 milioni di telespettatori è pronto a tornare in tv con il secondo capitolo, ovvero "Storia del nuovo cognome", anch'esso tratto, ovviamente, dai romanzi di Elena Ferrante editi da E/O.

L'appuntamento è per il 10 febbraio 2020, su Raiuno. Ancora una volta, ad Elena (Margherita Mazzucco) e Lila (Gaia Girace) è stata riservata la serata del lunedì, che ormai da anni accoglie le fiction di maggior prestigio della Rai. E L'Amica Geniale ha dimostrato di meritarsi tutte le attenzioni che pubblico e stampa le hanno riservato.

Il ritorno della serie in tv, però, sarà anticipato da un'anteprima al cinema: il 27, 28 e 29 gennaio, infatti, i primi due episodi saranno proiettati al cinema, con la distribuzione in esclusiva di Nexo Digital.

-Attenzione: spoiler-

La seconda stagione continuerà a seguire attentamente l'evolversi dell'amicizia delle due protagoniste così come è raccontata nei libri: troviamo, quindi, Lila spiazzata dopo il matrimonio con Stefano (Giovanni Amura), durante cui ha scoperto dell'accordo stretto dal giovane con i Solara. L'assunzione del cognome del marito, inoltre, fa sentire la ragazza come se avesse perso se stessa.

Elena, invece, proprio durante il ricevimento di nozze si rende conto di non sentirsi più parte del rione in cui è cresciuta così come, però, non riesce a trovare un proprio posto fuori da esso. La seconda stagione parte da qui: le due continuano a frequentarsi in un tira e molla che le vedrà, però, fare una vacanza ad Ischia, dove l'incontro con Nino (Francesco Serpico), cambierà la natura del loro legame. Lila diventa abile venditrice di scarpe nel negozio dei Solara in centro a Napoli; Elena, invece, determinata a proseguire gli studi, si trasferisce a Pisa.

La seconda stagione de L'Amica Geniale, composta da otto episodi come la prima, è prodotta da The Apartment e Wildside, parte di Fremantle, e da Fandango, in collaborazione con Rai Fiction e con HBO Entertainment e in co-produzione con Umedia.

125 gli attori impegnati nella produzione, migliaia le comparse (di cui 8.500 maggiorenni ed 860 minorenni), 2.000 i costumi utilizzati, tra produzioni originali e di repertorio.