I retroscena di Blogo: doppio appuntamento con il Grande fratello vip 4 per tutta la serie

Di Hit giovedì 23 gennaio 2020

Il reality show di Canale5 proseguirà con due puntate a settimana per tutta la sua serie

Doveva essere solo un esperimento per le prime settimane, quello cioè che vedeva la messa in onda del Grande fratello vip 4 per due sere a settimana. Lo abbiamo visto in onda dapprima il mercoledì e il venerdì e da questa settimana di lunedì e di venerdì. Ebbene l'esperimento è riuscito e i risultati di ascolto, anche contro la vera grande novità televisiva di questo inizio anno, ovvero Il cantante mascherato su Rai1, hanno convinto Canale 5 a proseguire la messa in onda anche nella serata del venerdì, oltre che a quella canonica del lunedì.

Stando dunque a quanto apprendiamo il Grande fratello vip 4 proseguirà la sua cavalcata televisiva con due appuntamenti a settimana fino al termine della sua corsa, termine fissato, salvo cambiamenti, per venerdì 3 aprile 2020.

D'altronde il dato di ascolto che si aggira attorno al 18% di share, sarebbe difficilmente replicabile con fiction o film che a Canale 5 fanno tremendamente fatica a tenere la media di rete. Alfonso Signorini con la complicità della coppia di opinionisti formata da una Wanda Nara che avrebbe sicuramente brillato anche come concorrente e di Pupo che sarebbe ora tornasse a vestire i panni di conduttore e padrone di casa di un programma televisivo, proseguiranno la loro corsa fino ad inizio aprile, quando il Gf Vip 4 chiuderà la sua cavalcata nell'etere televisivo generalista nostrano (che tanto ha ancora da dire).