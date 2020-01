Albano, Pappalardo e Giusti alla terza del Cantante mascherato per scoprire chi è il Leone (Anteprima Blogo)

Di Hit martedì 21 gennaio 2020

Anticipazioni sulla prossima puntata dello show di Rai1

Puntata molto importante quella di venerdì del Cantante mascherato per scoprire uno dei pezzi forti del cast di questa prima edizione dello show musicale diretto e condotto da Milly Carlucci che è stato confermato anche per la prossima stagione televisiva su Rai1. Ospiti infatti della trasmissione saranno i tre personaggi che sono fra gli indiziati più gettonati a vestire i panni del Leone.

Come già evidenziato dal detective misterioso di cui vi raccontiamo le gesta settimanalmente da queste colonne, sono tre le celebrità che potrebbero vestire i panni del re della foresta e i tre sono Albano, Adriano Pappalardo e colui che potrebbe "contenerli" entrambi, essendo lui un grande imitatore, ovvero Max Giusti.

Ebbene, nella trasmissione di venerdì 24 gennaio del Cantante mascherato, Milly Carlucci ha convocato tutti e tre i personaggi menzionati, che saranno ospitati presso gli studi Rai Frizzi di Roma. Un modo questo per fare una specie di confronto all'americana fra i tre e scoprire chi si cela davvero sotto la maschera del Leone.

Si annuncia quindi una puntata davvero da non perdere la terza del Cantante mascherato, in onda venerdì in prima serata subito dopo i Soliti ignoti su Rai1 ovviamente con Milly Carlucci.