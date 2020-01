Amici 19: lo scontro tra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano per Javier (video)

Di Sebastiano Cascone sabato 18 gennaio 2020

Caso Javier ad Amici 19: è scontro tra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Il caso Javier, affrontato, oggi, nel corso della puntata di 'Amici 19' del 18 gennaio 2020, ha avuto risvolti inaspettati. Dopo essersi consultati, fuori dallo studio, i professori di canto e ballo hanno espresso il proprio parere sulla possibilità di eliminazione del ballerino dopo le pesanti esternazioni contro il programma.

Zerbi: "Non c'è una decisione unanime. Io e Stash siamo per l'eliminazione"

Stash: "Con una possibilità, ovvero quella di ripresentarsi il prossimo anno ai casting".

Timor e Veronica Peparini, invece, fin da subito, si sono dimostrati favorevoli a concedere al danzatore una seconda possibilità per riscattarsi dei propri sbagli. Titubante, invece, la maestra Alessandra Celentano, che l'ha voluto fortemente all'interno del talent.

Celentano: "Voglio avere un po' di tempo per pensarci a freddo. Voglio capire se è la punizione migliore per lui. Perché lui capisca che non ci si può comportare così. Se è giusto mandarlo via o farlo rimanere. Mi voglio prendere del tempo per pensarci. Non voglio prendere una decisione così di fretta".

Zerbi: "Il punto della discussione è che se non fosse stato un talento che piace tanto alla Celentano, sarebbe già fuori. Noi dobbiamo prendere questa decisione non sul suo talento ma sulla disciplina e quello che ha fatto indipendentemente dal fatto che sia bravo o no. Non è la prima volta. Questa settimana, questo ragazzo lanciava le sedie contro i muri".

Come voce fuori dal coro, è stato interpellato, il nostro Massimo Galanto:

Galanto: "Siccome ho visto per 19 anni questo programma, Alessandra Celentano, in altre occasioni, con molto meno, rispetto a quello che ha combinato Javier, ha detto: 'Mandatela via, buttatela fuori'. E, adesso non capisco cosa c'entri la disciplina ed il talento. Hai insegnato che disciplina e talento che viaggiano su due strade parallele".

Celentano: "Non si può mettere così da parte il talento.

Zerbi: "Javier l'ha portato qui Alessandra. Tu l'hai presentato come il più grande talento del mondo. Se per te uno dei cavalli zozzi era già fuori sulla Tiburtina con le valigie"

Celentano: "Il suo talento mi fa pensare".

Zerbi: "Dovresti vergognarti. Tu che sei la paladina della disciplina, dovresti valutarlo in maniera analitica e vero".

De Filippi: "Alessandra, con tutto il rispetto e simpatia che io ho, pensa che dipenda dal fatto che lo ritieni talentuoso. Sono d'accordo con Galanto e Rudy. Il giorno in cui tu dici una cosa, per un altro applichi un altro sistema. Ammettilo che è una questione di talento. L'ha detto Rudy e l'hai mandato a questo paese".

Dopo tante sollecitazioni, la professoressa di danza classica concede la 'grazia' al suo allievo che rimane, a tutti gli effetti, un titolare del banco di danza.