Amici 19: la grazia di Maria De Filippi salva Javier dal linciaggio generale (video)

Di Sebastiano Cascone sabato 18 gennaio 2020

Il caso Javier ad Amici 19 chiuso grazie all'intervento di Maria De Filippi

Maria De Filippi, anche in questa occasione, ha dimostrato ancora una volta, grande umanità di fronte ad un ragazzo, Javier, in forte difficoltà dopo le pesanti esternazioni contro il programma. La stoica conduttrice, vedendo piangere nervosamente il ballerino in una saletta della scuola, è corsa, senza timore, fuori dalla studio per raggiungerlo come la più tenera delle mamme. Dimenticando, forse, per qualche istante, il ruolo istituzionale di conduttrice per calarsi, a tutti gli effetti, nei panni di consolatrice:

De Filippi: "Hai detto delle cose, basta! Ce la caviamo. Non piangere, non essere disperato. A volte si dicono delle cose, ma, poi, si va avanti. Non essere così. Non essere disperato. A volte non ci si controlla quando si è arrabbiati. Non ci si controlla. E, poi, uno ti fa vedere queste cose. Devi dimenticarlo, non tenerlo dentro. Non pensare: 'Oddio, che figura'. Lo affrontiamo. Tutto qua. Non essere disperato. Non serve disperarsi. Le cose vanno spiegate anche se sbagliate. Passa la gogna. Sai quanti lo pensano e non lo dicono davanti alla telecamera o al microfono. Vieni con me, fidati di me, non aver paura. Sono le stesse persone di prima".

Rientrata in studio, l'amorevole presentatrice, sempre mano nella mano con Javier, ha provato a darsi (e dare) una spiegazione alla furia del danzatore. Forse sicura, in cuor suo, che, da lì a qualche istante, sarebbe stato bersagliato dalle bordate dei professori di canto e ballo:

De Filippi: "In questo momento lui si vergogna tanto. Io avrei voluto censurare quella parte. Siccome è avvenuta davanti a tutti i ragazzi, non so quale sarà la vostra decisione, ma qualora ci fosse Javier al serale, era giusto che si facesse vedere. In quel momento, ero uno sfogo. Solo per voi ed il lavoro che fate qui dentro (rivolgendosi ai ballerini professionisti, ndb) e perché io non la penso come Javier, faccio vedere un filmato ad esempio ho preso Elena. Non è contro Javier ma voglio far vedere anche quello che penso".

Dopo una riunione, fuori dallo studio, tra i sei insegnanti, Javier rimane, a tutti gli effetti, un allievo di 'Amici'. Dopo la chiusura di questo 'caso', il ballerino merita davvero un posto al serale?