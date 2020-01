Amici 19 diretta puntata 18 gennaio 2020: anticipazioni

Di Sebastiano Cascone sabato 18 gennaio 2020

Amici 19, diretta puntata speciale sabato 18 gennaio 2020 su Canale 5

Amici 19, il programma condotto da Maria De Filippi, in onda, oggi pomeriggio, sabato 18 gennaio 2020, a partire dalle 14:10, su Canale 5, è giunto alla seconda puntata del nuovo anno.

In studio graditissima ospite Annalisa, che presenta il suo ultimo successo “Vento sulla luna” (feat. Rkomi).



Amici 19, cantanti e ballerini

La classe è composta per il canto da Nyv, Gaia, Jacopo, Devil Angelo, Francesco, Giulia, Martina, Stefano, Skioffi e Francesca - e per la danza: Talisa, Federico, Ayoub, Valentin e Karina.

Nella puntata di domani verrà inoltre fatta chiarezza sulle sorti del ballerino cubano Javier che in seguito ad ammonimenti disciplinari da parte della produzione si è lasciato andare in esternazioni decisamente contrarie allo spirito del programma. Cosa decideranno i Prof?

Il programma è ideato e condotto da Maria De Filippi e scritto con Mauro Monaco e Fabio Pastrello. Produttore esecutivo Claudia Ciaramella. Produce Fascino P.g.t. per Mediaset.

Regia Andrea Vicario.

Amici 19, professori

I professori di 'Amici 19' sono Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens per il ballo e Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Stash per il canto.



