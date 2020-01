Don Matteo 12, la seconda puntata: arrivano Ines e Sergio

Di Paolino giovedì 16 gennaio 2020

Le anticipazioni della seconda puntata di Don Matteo 12, la fiction di Raiuno con Terence Hill nei panni di un parroco alle prese con i casi di cronaca ed i problemi dei suoi amici

In quel di Spoleto stanno per fare il loro ingresso due nuovi personaggi, che alimenteranno nuove trame, alcune divertenti ed altre più emozionanti, che non mancheranno di incuriosire il pubblico di Don Matteo 12. La seconda puntata, in onda questa sera, 16 gennaio 2020, alle 21:25 su Raiuno, presenterà infatti Ines (Aurora Menenti) e Sergio La Cava (Dario Aita).

Don Matteo 12, la seconda puntata

Nella seconda puntata, "Non nominare il nome di Dio invano", infatti, don Matteo (Terence Hill) decide di ospitare in canonica la piccola Ines, una bambina di cinque anni che non ha i genitori e vive con la nonna Rosa (Michela Martini) che, però, fa sempre più fatica ad occuparsene.

Il protagonista decide così di dare una mano alla donna ospitando la bambina, appassionata di rock, tanto da suonare in ogni occasione possibile. Inevitabile che Natalina (Nathalie Guetta) e Pippo (Francesco Scali) si affezionino a lei.

Sofia (Maria Sole Pollio), intanto, si trova di fronte ad una situazione più grande di lei, che la vedrà legarsi a Jordi (Lino Di Nuzzo), il suo compagno di classe emarginato da tutti e che nasconde la sua passione per il ballo, cosa che però la giovane ha scoperto.

L'altro nuovo personaggio, come detto, è Sergio, un trentenne affascinante e misterioso che arriva in città dopo aver scontato sei anni di carcere. Per lui, però, i guai non sono finiti, tanto da essere sospettato di un tentato omicidio. L'uomo sarà aiutato da Anna (Maria Chiara Giannetta), che intanto sembra voler stare il più lontana possibile da Marco (Maurizio Lastrico), dopo aver scoperto del suo tradimento.

Don Matteo 12, streaming

E' possibile vedere Don Matteo 12 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.

Don Matteo 12, social network

Si può commentare Don Matteo 12 sulla pagina ufficiale di Facebook o su Twitter, all'account @DonMatteoRai. L'hashtag è #DonMatteo12.