Sanremo 2020, Tiziano Ferro: "Succederanno cose belle, divertenti ed emozionanti. Non vedo l'ora"

Di Marco Salaris martedì 14 gennaio 2020

Tutte le curiosità, le esibizioni e i duetti di Tiziano Ferro ospite per cinque serate a Sanremo 2020.

Tiziano Ferro sarà uno degli ospiti che saliranno sul palco del Teatro Ariston di Sanremo insieme ad Amadeus, conduttore della 70esima edizione del Festival di Sanremo che andrà in onda su Rai 1, in prima serata, dal 4 all'8 febbraio 2020.

Il cantante sarà presente per tutte e cinque le sere come si sapeva già da tempo e come annunciato da Amadeus durante la prima conferenza stampa di presentazione al Casinò di Sanremo il 14 gennaio 2020. Situazione nella quale è stato mostrato un filmato nella quale il cantante di Latina (da Los Angeles) esprime tutta la sua contentezza nell'essere stato contattato dal conduttore e direttore artistico della kermesse:



Caro Amadeus, cari amici della stampa. Io sono qua ad esprimere la mia felicità perché Amadeus chiamandomi ha realizzato un sogno. Sarà fantastico per me far parte di questo festival, sono 70 anni. Il festival mi ha fatto diventare un sognatore perché quando ero ragazzino lo guardavo e speravo anche io di fare quello. Esserci per cinque sere è un bellissimo privilegio sono veramente felice. A 40 anni essere felice come un bambino di 8 è una vera fortuna, lo devo ad Amadeus. Grazie per quella telefonata, succederanno cose belle, divertenti ed emozionanti. Sarà una grande edizione. Amadeus ama la musica, ama la televisione. Merita quello che sta vivendo adesso.

Tiziano Ferro a Sanremo, le ospitate in passato

L'artista sale per la prima volta sale sul palco dell'Ariston nel 2006, nell'edizione condotta da Giorgio Panariello con Ilary Blasi e Victoria Cabello, si esibì con Michele Zarrillo nel brano L'alfabeto degli amanti. Ritornerà anche l'anno dopo (alla conduzione c'erano Pippo Baudo e Michelle Hunziker) in occasione della presentazione del singolo Ti scatterò una foto. Nel 2010 era prevista la sua presenza ma una laringite ha fatto saltare la performance.

La terza ospitata risale al 10 febbraio 2015, nella prima serata del 65° Festival condotto per il primo anno da Carlo Conti con Emma Marrone e Arisa. Tornerà per una quarta volta nella prima serata del 2017, dove eseguì un omaggio a Luigi Tenco e cantò con Carmen Consoli il singolo in rotazione in quel periodo: Il conforto.