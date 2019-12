Sanremo 2020: Tiziano Ferro ci sarà (per tutte e 5 le serate)

Di Giulio Pasqui venerdì 20 dicembre 2019

Tiziano Ferro sarà al Festival di Sanremo 2020. Tutte le sere. Ma il ruolo resta un mistero.

Alla fine Tiziano Ferro ci sarà. Questa è l'unica notizia emersa che i giornalisti presenti sono riusciti ad estrapolare ad Amadeus nel dietro le quinte di Sanremo Giovani, andato in onda ieri sera su Rai1. Il prossimo conduttore e direttore artistico del Festival della canzone italiana ha confermato la presenza del cantautore di Latina. E ha aggiunto un dettaglio non da poco: "Ci sarà tutte le sere".

Nelle settimane scorse il sito DavideMaggio.it aveva parlato della presenza di Tiziano Ferro al fianco di Amadeus come probabile co-conduttore, ma il manager di Ferro, Fabrizio Giannini, aveva escluso questa possibilità: "Tiziano Ferro sarà al prossimo Festival di Sanremo ma non ci andrà mai come copresentatore o conduttore. In questo momento stiamo ragionando con Amadeus sulle idee da portare all’Ariston dopo le due belle esibizioni, sempre come super ospite". Cosa farà Tiziano Ferro a Sanremo 2020, dunque? Resta tutto da capire. Ne he parlato Amadeus: "Ne abbiamo cominciato a parlare, sicuramente canterà. Il resto vedremo".

Così Tiziano Ferro si aggiunge a Fiorello, Benigni, Al Bano e Romina e Lewis Capaldi come ospiti già ufficializzati. Umberto Rita Sebastiani ha anche confermato la presenza di dieci donne al suo fianco: "Mi piacerebbe averne almeno due a sera, di diversa età, diversa provenienza, per raccontare storie che rappresentino le donne. Qualche nome? Finche' non ho la certezza...".