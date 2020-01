Bake Off Italia - All Stars Battle: Clelia d'Onofrio lascia il programma per motivi di salute

Di Giorgia Iovane venerdì 10 gennaio 2020

Seconda delle tre puntate dello spin off condotto da Flavio Montrucchio.

21.45 Seconda prova: Prova Show, a squadra.

21.44 Belli quella di Giustina: promossa. Per i Gialli solo 10 minuti di Bonus.

21.43 Molto belli quelli di Tony, ma ne mette 9 nella scatola. Uno l'ha lasciato in frigo. E la crema di mango non è buona. Bocciato anche dal suo giudice.

21.42 Riccardo ne fa 8 su 10: bocciato da Knam.

21.41 Rosalind li fa molto belli, ma la mousse è dura. Bocciata, anche dal suo giudice.

21.40 Tocca ai Gialli di Damiano. Si parte da Jolanta. Promossa.

21.38 Malindi promossa. I Rosa portano a casa 15' di bonus in totale.

21.38 Quelli di Enrica (Rosa) sono un po' bianchini e crudi. Bocciata.

21.36 Francesca (Rosa) ha sbagliato la farcitura. Bocciata.

21.36 Ecco quelli di Antonio (Rosa). Promosso, anche se con critica di Damiano.

21.34 Con questa cosa che manca il terzo giudice e c'è sempre uno della propria squadra alla valutazione... Bocciato Antonino.

21.34 Ognu pasticcere promosso farà vincere 5' alla propria squadra. E per essere promossi bisogna ottenere il sì di tutti e due i giudici. E meno male che Patrizia si lamentava... (PARLA SEMPRE TROPPISSIMO!). Squadra Rosa, promossa.

21.31 Giustina è in difficoltà, Tony è sicurissimo di sé, Patrizia è in crisi.

21.28 Antonino che cucina e canticchia, tra cui anche La vita è tutto un quiz, è un mito.

21.19 L'idea di leggerezza porta con sé la Prova Rush: devono fare 10 éclair colorati e farciti. In 100'.

21.18 Entra l'ospite, Federico Fashion Style con Martina, la vincitrice di Bake Off 7, con i capelli Fly to Sky...

21.15 La seconda puntata si apre con l'abbandono di Clelia: è caduta, dice Montrucchio, e quindi lascia. Lo annuncia Montrucchio leggendo una lettera: e viene anche mostrata. La sua squadra viene divisa tra Knam e Damiano: le due ragazze vanno da Knam e Tony va da Damiano.

Dopo aver riaperto le porte anche del ristorante di Primo Appuntamento, Flavio Montrucchio torna sotto al tendone di Bake Off Italia per la seconda delle tre puntate della All Stars Battle, in onda questa sera - venerdì 10 gennaio - dalle 21.10 su Real Time (DTT, 31).

Dopo l'eliminazione di Alfredo, i concorrenti reduci - divisi in tre squadre, ciascuna guidata da un giudice - tornano ai forni e trovano come ospite Federico Lauri, aka Federico Fashion Style. Cosa ci faccia sotto al tendone di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore, lontano da palloncini e phon dorati, è da scoprire. O meglio, con la nuova stagione appena partita al martedì sera in seconda serata non si perde nessuna occasione per spingere il suo programma tv, arrivato ormai al terzo ciclo.

I giudici sono sempre gli stessi, ovvero Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia d'Onofrio. A fare gli onori di casa, invece, la new entry Flavio Montrucchio, che alla prima ha convinto. Vediamo cosa succederà questa sera. Una cosa è certa: gli autori non sono per niente dolci. E ci piacciono così.





Bake Off Italia - All Stars Battle, le (nuove) squadre

Patrizia Ave (terza edizione)

Francesca Tiranti (quarta edizione)

Antonio Crispino (seconda edizione)

Antonino Orfanò (settima edizione)

Enrica Iacaria (seconda edizione) - Già con Clelia

Malindi Donvito (quinta edizione) - Già con Clelia

SQUADRA GIALLA [Carrara2]

Rosalind Carlo (quinta edizione)

Jolanta Noto (sesta edizione)

Giustina Dibello (quinta edizione)

Riccardo Pagni (settima edizione)

Tony Anania (quinta edizione) - Già con Clelia