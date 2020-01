Primo Appuntamento 2020, anticipazioni prima puntata

Di Giorgia Iovane martedì 7 gennaio 2020

Primo Appuntamento torna su Real Time con Flavio Montrucchio confermato alla conduzione.

Nuove coppie di single alla ricerca dell'amore eterno nel prime time del martedì di Real Time: torna questa sera, martedì 7 gennaio, alle 21.10 sul canale 31 del DTT Primo Appuntamento, che ritrova alla conduzione Flavio Montrucchio per il secondo anno consecutivo. Nuovo ciclo, nuovo maitre, nuovi tipi di appuntamento e anche un diverso numero di puntate, visto che per questa quarta stagione sono state realizzate 20 puntate da un'ora contro le 10 della scorsa edizione.

Le principali novità di Primo Appuntamento 2020 ce le ha raccontate lo stesso Montrucchio nella nostra ultima intervista. C'è di certo attesa per i nuovi appuntamenti, tra cene doppie, con amici o familiari che vivranno insieme l'esperienza di un blind date, o cene al “bivio” in cui sarà necessario scegliere il proprio partner di serata. Qualche sorpresa ci sarà anche tra i single selezionati: come vuole il format, ce ne sono di tutti i tipi, di tutte le età, di tutte le estrazioni, dai pensionati agli studenti, dagli influencer agli artisti, passando anche per qualche volto noto della tv e del gruppo Discovery. Annunciata infatti la presenza di Fulvio, tra i protagonisti dell'ultima edizione di Matrimonio a prima vista Italia. E Primo Appuntamento potrebbe inaugurare uno spin off tutto dedicato a trovare l'anima gemella ai reduci di Matrimonio a Prima Vista, considerati i risultati dei match suggeriti dagli esperti.

Questa prima puntata della quarta stagione vedrà anche il debutto del nuovo maitre, Alessandro Pipero, dalle stelle Michelin alla corte del re di cuori Montrucchio.



Primo Appuntamento 4, come seguirlo in diretta e in live streaming

Primo Appuntamento 2020 è realizzato da da Stand by me per Discovery Italia: come detto, questa quarta stagione va in onda ogni martedì alle 21.10 su Real Time (DTT, 31) e ne sono previste 20 puntate da un'ora. La serie è disponibile con una settimana di anticipo su Dplay Plus e successivamente anche su Dplay.



Primo Appuntamento 4, second screen

