Meraviglie, nuove puntate: si parte da Capri

Di Giorgia Iovane sabato 4 gennaio 2020

Meraviglie su Rai 1 con Alberto Angela alla scoperta di altri luoghi italiani patrimonio dell'Umanità.

Meraviglie - La Penisola dei tesori inaugura i sabato sera del 2020 di Rai 1 con quattro nuove puntate in prime time in onda da questa sera, sabato 4 gennaio 2020, alle 21.20. E noi seguiremo questo debutto con il nostro liveblogging per commentare passo per passo questo nuovo viaggio di Alberto Angela tra i luoghi italiani Patrimonio dell'Umanità.



Meraviglie, 4 gennaio 2020: tappe e anticipazioni

La prima puntata di Meraviglie 2020 parte da Capri, raggiunge Torino e si ferma a Roma.

Non poteva che partire dalla meraviglia di Capri la nuova stagione che ritrova Alberto Angela narratore e divulgatore, nonché guida tra i luoghi magici dell'isola: si va dalla Grotta Azzurra a Villa Jovis, il buen ritiro dell’imperatore Tiberio, con la partecipazione di Mario Martone, mentre Violante Placido impersona Eleonora Duse per raccontare il difficile rapporto della diva con Capri.

Seconda tappa, il Palazzo Reale di Torino, tra i saloni della corte alle stanze della servitù, con Aurora Ruffino nei panni della regina Margherita, e le curiosità di Arturo Brachetti.

La prima puntata di Meraviglie 2020 termina a Roma, raccontata attraverso le sue fontane, dal fontanone del Gianicolo, alla fontana dei fiumi di Piazza Navona, dalla fontana di Trevi al parco degli acquedotti, passando anche per i 2500 “nasoni”, ovvero le fontanelle sparse in città. Ospite Carlo Verdone, mentre Massimo Bonetti impersona l'architetto Gian Lorenzo Bernini.



Meraviglie 2020, come seguirlo in tv e in live streaming

Quattro puntate in onda il sabato sera alle 21.20 su Rai 1, su Rai 1 HD (DTT, 501) e in live streaming su RaiPlay, dove poi saranno disponibili on demand.



Meraviglie 2020 con Alberto Angela, second screen

L'hashtag ufficiale è #Meraviglie.