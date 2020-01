Grande fratello VIP 4 arruola ex concorrenti del GF, i nomi (Anteprima Blogo)

Di Hit giovedì 2 gennaio 2020

Anticipazioni sulla quarta edizione del reality show di Canale 5

Si scaldano ormai i motori per la partenza prevista mercoledì 8 gennaio su Canale 5 dell'edizione numero 4 del Grande fratello VIP. Alfonso Signorini, Wanda Nara e Pupo sono pronti ad accogliere i concorrenti di questa edizione del Gf VIP i cui nomi più o meno ufficialmente sono stati resi noti negli ultimi giorni.

TvBlog, a proposito del cast del Gf VIP 4, ha saputo che al suo interno sono previsti 4 ex concorrenti storici della versione classica del primo reality show della televisione italiana. Ed è proprio dalla prima e più celebre edizione del Gf che verranno pescati alcuni concorrenti del Gf VIP 4.

Siamo in grado di anticiparvi due dei 4 nomi provenienti dal Gf1 ovvero Sergio Volpini, soprannominato dalla Gialappa's "Ottusangolo" e Salvo Veneziano altrimenti noto come "il pizzaiolo ". Salvo per altro è ora diventato un imprenditore di successo essendo titolare di una catena di ben 19 pizzerie, mentre Volpini, dopo essere andato 10 anni a lavorare all'estero dice lui per far dimenticare quell'etichetta che la Gialappa's gli incollò 20 anni fa, è poi tornato nel nostro paese scoprendo che quell'etichetta ce l'ha ancora addosso.

Gli altri due ex concorrenti del GF potrebbero essere Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese. Come è noto settimana prossima ci sarà doppio appuntamento con il Gf VIP 4, mercoledì 8 e venerdì 10 gennaio su Canale 5, l'ingresso dei concorrenti non avverrà solo nella prima puntata ma sarà spalmato nelle due serate in programma su Canale 5.