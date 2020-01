Grande Fratello Vip 4, Licia Nunez concorrente

Di Ivan Buratti giovedì 2 gennaio 2020

Lucia Nunez è una delle concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, ecco chi è

Manca sempre meno all'inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, che dall'8 gennaio prossimo terrà incollate allo schermo decine di migliaia di telespettatori, curiosi di conoscere le dinamiche della quarta stagione del reality di Canale 5, guidato per la prima volta da Alfonso Signorini. L'ultimo nome del cast ad essere stato annunciato, in ordine cronologico, è quello di Licia Nunez. A diffondere la notizia della sua partecipazione, gli account social della trasmissione, che hanno così rivelato un nome che non era ancora circolato online e sulle riviste di settore.

Licia Nunez, al secolo Lucia Del Curatolo, è un'attrice italiana. Nata a Barletta il 1° marzo del 1990, Licia Nunez esordisce nel mondo della moda molto giovane, a soli diciassette anni, lavorando come fotomodella. Dopo aver studiato recitazione all'Università di Arte Drammatica di Tolosa e al Teatro Blu di Roma, partecipa ad alcune campagne pubblicitarie e cortometraggi. Nel 2003 approda al cinema con Alla fine della notte di Salvatore Piscitelli, mentre l'anno successivo è con Mario Rellini in Balletto di guerra. Nel 2007 interpreta il ruolo di Valentina in E guardo il mondo da un oblò di Stefano Calvagna. Dal 2004 al 2006 diviene nota al pubblico televisivo vestendo i panni di Nicoletta Capirossi, personaggio della fiction Rai Incantesimo, mentre dal 2007 al 2008 è Barbara Ponti nella soap opera di Canale 5 Vivere. Per Licia Nunez, tuttavia, anche qualche avventura come conduttrice sportiva: nel 2006 conduce Notti mondiali su Rai 1 insieme a Marco Mazzocchi, seguendo le fortunate imprese della Nazionale Italiana nei Mondiali di Calcio in Germania; Vivere da campione su Rai 1 con Corrado Tedeschi e poi Eurogol su Rai 2. Nel 2009 è nel cast di Ballando con le stelle di Milly Carlucci, eliminata alla terza settimana insieme al suo ballerino Dima Pahkmov. Dal 2012 al 2018 veste i panni di Elena Monforte nella fiction di Canale 5 Le tre rose di Eva, insieme ad Anna Safroncik e Roberto Farnesi. Finita alcuni anni fa al centro dei gossip per la sua amicizia con Silvio Berlusconi, Licia Nunez è stata la compagna di vita per oltre sei anni di Imma Battaglia, attualmente legata sentimentalmente all'attrice Eva Grimaldi. Il primo incontro con l'attivista LGBT risale al 2003. Ecco come ne parlava in un'intervista del 2012 al settimanale Vanity Fair:

Io allora avevo un ragazzo, che però non mi aveva accompagnata. Prendevo l’aperitivo sugli Champs-Élysées, a Parigi, e aspettavo una telefonata di lui. Vedo davanti a me questa donna che non conosco e che mi guarda. Sono stata subito attratta dal suo volto.

