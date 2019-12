Discorso di Fine Anno del Presidente Mattarella, il messaggio a reti unificate del 31 dicembre 2019

Attesa per il quinto messaggio di Fine Anno del Presidente Sergio Mattarella, in onda a reti unificate questa sera, lunedì 31 dicembre 2019, dalle 20.30 su tutti i principali canali tv.



Quando e dove va in onda il Discorso di Fine Anno 2019

Dopo diversi anni, il Messaggio di Fine Anno va in onda in diretta anche su Rete 4, che si aggiunge ai tradizionali Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, La7, Tv2000, Sky News 24 e Rai News. E' possibile seguire il Messaggio di Fine Anno del Presidente Mattarella anche in live streaming su RaiPlay. Assente dall'elenco Italia 1 e anche questa è ormai una tradizione.

Da segnalare, però, la 'serata a tema' di Tv2000 (DTT, 28) che alle 20.50, dopo il discorso del Presidente Mattarella, ripropone La casa degli Italiani, documentario condotto da Paola Saluzzi alla scoperta del Palazzo del Quirinale, tra arte e storia. Il doc sarà replicato sempre alle 20.50 anche mercoledì 1° gennaio.



Messaggio di Fine Anno del Presidente, 31 dicembre 2019: anticipazioni e indiscrezioni

Il discorso è stato già registrato e si sa che durerà circa 15 minuti, come nel costume di Mattarella, che riserva sempre discorsi brevi e limatissimi nella scelta delle parole. Non sarà facile riassumere un 2019 politicamente complicato e guardare con serenità a un 2020 che si presenta fragile, con un doppio appuntamento elettorale a inizio anno e un Governo Giallo-Rosso sempre sul filo del rasoio, mentre gli equilibri mondiali stanno cambiando. Tra la Brexit e la guerra commerciale USA - Cina, il razzismo crescente e l'intolleranza galoppante non si può dire che ci si affacci su un nuovo decennio particolarmente rassicurante.

Non è un caso, quindi, che al cuore del discorso di Mattarella di fine anno ci siano la solidarietà, l'importanza della coesione nazionale e il lavoro. Temi cari al Presidente e alla democrazia di un Paese, temi che puntano alla necessità di mettere definitivamente da parte le guerre intestine da campagna elettorale permanente per guardare al futuro del Paese, là dove il futuro sembra essere sempre più compromesso.

Ambiente e Giovani, inoltre, sono inevitabilmente altri due punti chiave del discorso, così come la centralità delle istituzioni europee come argine ai nazionalismi. Ogni parola sarà come sempre calibrata. Ed è difficile dimenticare l'incipit decisamente 'sharp' dello scorso anno.

Altro aspetto importante del discorso di fine anno del Presidente Mattarella è la scelta del set e la sua scenografia. Confermata la tradizione 'familiare' del discorso, che finora lo ha sempre visto lontano dal luogo deputato storicamente al Messaggio, ovvero la scrivania del suo studio. Anche quest'anno non sarà nello Studio alla Palazzina, né nello Studio della Vetrata, dove si tengono le consultazioni per formare i governi, ma in uno studio più piccolo e meno 'formale', per mantenere un maggior senso di vicinanza con i cittadini.

Ricordiamo che la prima volta, il 31 dicembre 2015, si fece riprendere lontano dalle telecamere, con alle spalle un presepe napoletano e le stelle di Natale alle spalle e ben visibili le bandiere italiana ed europea. Simile, anche se meno familiare, la scenografia del discorso di fine 2016, mentre nel discorso di fine anno 2017 la scrivania di lavoro tornò a fare capolino come sfondo. Una soluzione molto simile a quella scelta lo scorso anno.

L'appuntamento con il quinto Discorso di Fine Anno del Presidente Mattarella (ed è inutile che aggiunga che si tratta dell'unico discorso istituzionale della Nazione) è per le 20.30 sui principali canali tv.