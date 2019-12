Il Cantante Mascherato, chi si nasconde dietro le 8 maschere? Le prime indiscrezioni

Di Fabio Morasca lunedì 30 dicembre 2019

Le prime indiscrezioni riguardanti i concorrenti della prima edizione de Il Cantante Mascherato.

A partire dal prossimo 10 gennaio, avrà inizio la prima edizione italiana de Il Cantante Mascherato, adattamento del format The Masked Singer, che andrà in onda su Rai 1, in prima serata, e che sarà condotto da Milly Carlucci per un totale di 4 puntate.

Le 8 maschere sono già state presentate ufficialmente e ve le ricordiamo: Mastino, Angelo, Leone, Mostro, Pavone, Coniglio, Unicorno e Barboncino.

Gli studi televisivi Fabrizio Frizzi, ex Dear, di Roma, dal quale lo show andrà in onda, per ovvie ragioni sono blindatissimi da settimane e gli addetti ai lavori che conoscono l'identità degli 8 concorrenti di questa prima edizione de Il Cantante Mascherato sono pochissimi.

Anche in questo caso, però, alcuni nomi hanno già cominciato a circolare insistentemente.

I probabili concorrenti di questa prima edizione potrebbero trovarsi in mezzo alla seguente lista di nomi: Massimo Ranieri, Beppe Convertini, Sergio Assisi, Anna Tatangelo, Riccardo Fogli, Serena Autieri, Gabriel Garko, Frank Matano, Lorella Cuccarini, Bianca Guaccero e Orietta Berti.

Ricordiamo che, come accade nelle varie edizioni all'estero, anche nella versione italiana, gli artisti in gara hanno avuto la possibilità di scegliere direttamente la maschera dietro la quale esibirsi ("Ognuno ha fatto la propria scelta, o perché si riconosce nella maschera o perché è l'opposto e vuole essere in quel modo almeno per una volta nella vita", le parole di Milly Carlucci a riguardo).

I primi abbinamenti potrebbero essere i seguenti: Massimo Ranieri avrebbe scelto la maschera del Leone, Anna Tatangelo avrebbe deciso di scegliere il Barboncino mentre Serena Autieri avrebbe optato per la maschera del Pavone.