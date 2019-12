Antonella Clerici sceglie Ti lascio una canzone per il suo ritorno nel prime time di Rai1

Di Hit venerdì 27 dicembre 2019

Antonella Clerici torna con il suo storico format con protagonisti i bambini

La notizia l'avevamo data da queste colonne un paio di mesi fa: il ritorno di Antonella Clerici nel prime time di Rai1. Le alternative in campo erano quelle di una versione riveduta e corretta di Sanremo young, oppure di una versione rinnovata di Ti lascio una canzone. La bionda conduttrice lombarda ha sciolto le riserve nel corso di una intervista al settimanale per famiglie Oggi dicendo che tornerà nel corso del prossimo anno proprio con Ti lascio una canzone. Per la precisione si tratterebbe di una versione riveduta e corretta dello storico programma della Ballandi multimedia ideato da Roberto Cenci (che sarà impegnato nel nuovo show di Fiorella Mannoia in onda il sabato sera su Rai1 dopo Sanremo).

Nel corso dell'intervista l'ex conduttrice di Dribbling ha anche rivelato che andrà a trovare l'amico e compagno di scuderia Amadeus al prossimo Festival di Sanremo che lei ha già condotto per ben due volte. Dissipate dunque totalmente le nubi che si erano palesate fra Antonella e la Rai dopo le frizioni che l'avevano vista protagonista nei mesi scorsi.

Per Antonella questi due nuovi impegni professionali potrebbero essere il viatico per un rapporto con la televisione pubblica di nuovo sereno, in vista della prossima scadenza di contratto. Al termine della nuova edizione di Ti lascio una canzone che andrà in onda di venerdì dopo la Corrida, si inizierà a parlare dell'eventuale rinnovo di contratto che potrebbe prevedere di nuovo un impegno di Antonella nel mezzogiorno di Rai1, pare però con un programma totalmente nuovo.