Documentario di Renzi su Firenze trasmesso da Nove è costato 500 mila euro a Lucio Presta e solo 20 mila a Discovery

Di Massimo Galanto venerdì 20 dicembre 2019

Il settimanale L'Espresso chiede: "Come mai l’agente ha concesso al senatore un cachet così alto, 25 volte maggiore della fee sborsata da Discovery?"

"Renzi ha detto che i 700 mila euro del prestito per la sua nuova villa a Firenze furono restituiti appena «perfezionata la vendita della vecchia villa». Ma le date non tornano. Il leader di Italia Viva è riuscito a pagare il suo debito grazie a circa mezzo milione di euro giratogli da Lucio Presta". Così L'Espresso lancia uno scoop che riguarda Matteo Renzi e che coinvolge anche la sua avventura televisiva, ossia il documentario Firenze secondo me trasmesso dal canale Nove un anno fa.

L'inchiesta giornalistica nasce dal caso politico e giudiziario della della villa da 1,3 milioni di euro comprata dall'ex segretario del Pd grazie al prestito arrivato da una società del finanziatore della Fondazione Open Riccardo Maestrelli. L'Espresso scrive:

I soldi necessari a restituire il prestito usato per l’acquisto della villa sono in realtà arrivati da 15 fatture pagate a Renzi da Lucio Presta. L’agente delle star ha prodotto il documentario “Firenze secondo me”, di cui il politico era autore e conduttore. Così, tra settembre e il 2 novembre 2018, la sua società Arcobaleno Tre ha girato a Renzi quasi mezzo milione di euro. Pari ai tre quarti del valore del debito contratto dall’ex presidente del Consiglio: il 6 novembre, quattro giorni dopo l’arrivo del secondo bonifico da Presta, il leader ha bonificato 700 mila euro in favore della vedova Picchioni, a titolo di «restituzione prestito».

La Repubblica e la Verità avevano già scritto che Presto aveva girato a Renzi un cachet da 454 mila euro per le quattro puntate del documentario, L’Espresso ora aggiunge che il compenso per i diritti d’autore è stato versato sul conto di Renzi con due bonifici. E che il primo, partito dalla Arcobaleno Tre il 17 settembre 2018 per un valore di 235 mila euro, è stato pagato da Presta prima ancora che qualche emittente facesse un contratto. Inoltre, Discovery Italia, sempre stando alle rivelazioni del settimanale, ha dato alla società Arcobaleno Tre di Presta e di suo figlio Niccolò meno di 20 mila euro complessive per i diritti del programma. L'Espresso, giustamente, si chiede:

Come mai l’agente ha concesso al senatore un cachet così alto, 25 volte maggiore della fee sborsata da Discovery? I diritti sono stati venduti altre emittenti nazionali o internazionali che finora non l’hanno ancora messa in onda?

Il settimanale chiosa, tirando in ballo, come termine di paragone per dimostrare che il compenso pagato da Presta a Renzi sia fuori mercato, Alberto Angela: