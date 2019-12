Junior Bake off Italia diretta terza puntata 20 dicembre 2019: anticipazioni

Di Sebastiano Cascone venerdì 20 dicembre 2019

Junior Bake Off Italia, diretta terza puntata 20 dicembre 2019 su Real Time

Junior Bake Off Italia, in onda, stasera, 20 dicembre 2019, in prima serata, su Real Time, è giunto al terzo appuntamento della nuova stagione. Anche per quest’anno, la conduzione è affidata a Katia Follesa, alleata dei dieci piccoli aspiranti pasticceri provenienti da tutta Italia, che dovranno affrontare il giudizio dei temibili (ma non troppo) Ernst Knam e Damiano Carrara.

Nel corso delle puntate, i piccoli concorrenti si sfideranno nella prova creativa, dove potranno dare sfogo alla loro fantasia, e nella prova tecnica, dove, invece, dovranno dimostrare la loro abilità e manualità. Ogni settimana due di loro dovranno abbandonare il gioco e alla fine solo uno si aggiudicherà il titolo di Miglior Mini Pasticcere d’Italia.

Cornice della gara, Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), uno dei gioielli artistici della Lombardia e dell’Italia, dove quest’anno si respirerà un’aria natalizia: tra regali, alberi addobbati, omini di pan di zenzero e calze piene di dolci, il tendone sarà totalmente immerso nel magico spirito del Natale!



Junior Bake Off Italia 2019, anticipazioni terza puntata

Per festeggiare il Natale, i giudici hanno fatto un mega-regalo ai mini-pasticceri: cucineranno con genitori e parenti! I piccoli daranno ordini ai grandi per realizzare un dolce natalizio.



Junior Bake Off Italia 2019, dove vederlo in tv e live streaming

Junior Bake Off Italia (4 episodi da 60’) è prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia. Real Time è visibile al Canale 31 del Digitale Terrestre. Su Dplay.com, il servizio OTT di Discovery Italia, sarà possibile rivedere sempre e ovunque, attraverso differenti device e in modalità gratuita on demand, le puntate del programma dopo la messa in onda.

Radio Italia è radio ufficiale di Junior Bake Off Italia. L'emittente dedicherà alla partnership alcune iniziative che vivranno on air, sul sito radioitalia.it e sulle pagine social di Radio Italia, Facebook e Twitter.



Junior Bake off Italia 2019, second screen

Junior Bake off Italia 2019 si può seguire e commentare anche sui social. L’hashtag ufficiale è #JuniorBakeOffItalia.