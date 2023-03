Dopo Name That Tune, Tv8 continua a rimanere accesa nella prima serata del mercoledì sera dove questa arriva eccezionalmente per quattro appuntamenti 100% Italia in versione Special. 100% Italia Special, l’adattamento di prima serata del format condotto tutte le sere, dal lunedì al venerdì, nell’access di Tv8 da Nicola Savino, arriva dopo che a Natale era stata già sperimentata uno speciale natalizio sempre in prima serata, andato in onda domenica 18 dicembre.

Questa volta invece si giocherà in prima serata con due diverse squadre di vip contrapposte in ogni puntata, a partire dalle squadre delle “Signore della tv” e dei “Giudici” che si confronteranno in questa prima puntata, prevista per questa sera a partire dalle 21:30. Fra le signore della tv i telespettatori troveranno Alba Parietti, Stefania Orlando e Vladimir Luxuria, mentre nel team dei giudici ci saranno Bruno Barbieri, Carolyn Smith e Iva Zanicchi.

Ospiti di questa prima puntata saranno i Boomdabash, ma non mancheranno delle sorprese anche nel campione dei 100 italiani presenti in studio. Il montepremi per il quale si giocherà nel corso delle puntata verrà devoluto in beneficienza: in particolare nella prima puntata la donazione sarà indirizzata alla Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro.

Nicola Savino con 100% Italia Special torna così alla conduzione di un programma di prima serata dopo l’esperienza dello scorso anno con Back To School, che tornerà in onda fra poche settimane su Italia 1 con la nuova conduzione di Federica Panicucci. Proprio durante la conferenza stampa di 100% Italia Nicola Savino anticipò a TvBlog che ci sarebbero state delle prime serate nella primavera 2023: “Non si tratta solo di questo gioco ma in primavera ci saranno anche delle prime serate a cui, devo dire la verità, non abbiamo ancora pensato e di cui non abbiamo parlato al momento”.

Capo progetto di 100% Italia Special è Amato Pennasilico, mentre il programma è scritto da Paolo Cucco, Marco Elia, Mattia Odoli, Dario Tajetta, con Paolo Bordigoni e Alessandro Dulizia. La regia è invece affidata a Lele Biscussi.