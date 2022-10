I Måneskin ospiti a Che Tempo Che Fa: “Solo 30 giorni in Italia nell’ultimo anno”

Il gruppo si racconta a Fabio Fazio dopo l’uscita dell’ultimo singolo “The Loneliest”

I Måneskin tornano in Italia, dopo i successi internazionali (l’ultimo singolo, “The Loneliest”, è diventato subito il più ascoltato al mondo), ospiti in esclusiva per l’Italia a Che Tempo Che Fa nella puntata di domenica 16 ottobre 2022. L’intervista integrale è disponibile su RaiPlay.

“Nell’ultimo anno abbiamo passato solo 30 giorni complessivi in Italia, ultimamente le cose vanno a una velocità a cui è davvero difficile pensare”, ha esordito Damiano. “Quando però sali su palchi come quelli di Rock in Rio o del Coachella, ti rendi conto di quello che stai facendo. Prendere le cose con leggerezza fa si che la pesantezza si senta meno”.

Victoria ha invece ricordato come si sono conosciuti: “Io, Thomas e Damiano andavamo alle medie insieme, era una scuola a indirizzo musicale e potevamo scegliere di studiare pianoforte o percussioni, chitarra… Damiano era il fighetto della scuola! Mentre Ethan l’abbiamo trovato su Facebook. Facevamo schifo ma ci provavamo!”.

Il gruppo ha anche commentato la loro vita in tour, da quando -dopo la vittoria all’Eurovision 2021– hanno iniziato a girare il mondo: “Quando dobbiamo partire per tanti mesi e torniamo in Italia nemmeno disfiamo le valige, le lasciamo lì intatte. Spesso dobbiamo ripartire subito alla fine di una data [e non abbiamo tempo di fare festa], ma quando ci fermiamo qualche giorno Thomas e Vic festeggiano molto. Ci piace andare in giro, frequentare qualche locale, cose tranquille”.

A proposito del successo mondiale, quello ottenuto negli Stati Uniti è stato clamoroso: “Per noi la cosa importante è sempre stato fare una musica che ci rappresentasse, che fosse al 100% nostra, anziché uniformarci al genere”, hanno detto i quattro ragazzi. “La musica è ciclica, il rock come genere musicale -non come attitudine- negli anni 60 e 70 era di moda, era quello nelle classifiche parlando in ‘modernese’. In qualche modo è tornato ora in chiave moderna tramite le nostre mani, ma noi abbiamo semplicemente fatto una cosa che ci piace fare, non ci aggiudichiamo un titolo”.

Infine, i Måneskin hanno rivelato una novità sul loro prossimo tour: “Facciamo i nostri primi stadi! Quello della Roma e quello dell’Inter!”.