I Maneskin hanno rilasciato il loro nuovo singolo, The Loneliest, dopo un’estate di grandi riscontri live che li ha visti esibirsi anche al Global Citizen di New York, agli MTV VMA’s e al Circo Massimo a Roma. Dopo il bis di trionfi nel 2021 con “Zitti e buoni” – al Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest- la band ha conquistato il mercato internazionale, spingendosi anche fuori dal confini europei, anche in America (dal plauso dei Rolling Stones al duetto con Iggy Pop in “I wanna be your slave”). Dopo aver rilasciato due brani nel corso dei mesi scorsi – MammaMia e Supermodel- con il loro ultimo brano, The Loneliest, la band è riuscita nell’impresa di incidere un pezzo con tutte le potenzialità per brillare nelle classifiche. Ecco le parole del frontman del gruppo, Damiano David:

“The Loneliest è un singolo a cui teniamo particolarmente, molto personale, in cui speriamo che tanti possono ritrovarsi. Lo abbiamo suonato per la prima volta ieri sera a Londra, durante un concerto a sorpresa, e vedere il coinvolgimento dei fan ha significato tanto per noi. Stiamo vivendo un anno frenetico, costantemente in giro per il mondo fra live e festival, in cui stiamo avendo l’opportunità di conoscere tutti i nostri fan, dal Giappone all’America fino all’Europa e non solo. pronti Siamo a continuare la nostra tournée e a nuova musica nel 2023″

Prima della condivisione sui siti streaming, giovedì 6 ottobre i Maneskin hanno mandato in estasi i fan inglesi suonando il nuovo “The Loneliest” all’Underworld di Camden, a nord di Londra. Con uno spettacolo annunciato il giorno prima tramite i loro canali social, i Måneskin hanno suonato per 45 minuti e hanno presentato, in anteprima, una toccante versione di “The Loneliest”.

Il loro precedente brano, Supermodel, ad oggi, conta 170 milioni di stream a livello globale. I Måneskin continuano a vivere uno straordinario festival 2022, che li vede ininterrottamente protagonisti di spettacoli colossali e palchi grandiosi nei principali come lo storico Il Circo Massimo di Roma che ha registrato il tutto esaurito con oltre 70.000 presenze, il Lollapalooza di Chicago davanti a oltre 65.000 fan, e ancora il Rock in Rio, il Pinkpop, il Rock am Ring, Summer Sonic e molti altri ancora.

I Måneskin sono pronti per il Loud Kids Tour che a partire dal 31 ottobre li vedrà esibirsi negli Stati Uniti prima di tornare in Italia il 23 febbraio 2023, e da lì toccare tutta Europa.

The Loneliest vira dal sound che ha fatto conoscere la band in tutto il mondo e fa nuovamente centro. Si tratta di una ballad intensa con un assolo di chitarra e un ritmo che conquista e resta incollato fin dal primo ascolto. Un pezzo perfetto per i prossimi mesi e che merita grande attenzione, con un messaggio d’amore universale e dal sapore di addio malinconico nel testo (“C’è solo una cosa che spero tu sappia, Ti ho amato così tanto, Perché non mi interessa nemmeno il tempo che ho lasciato qui, L’unica cosa che so ora è che voglio spenderlo, Con te“). E la voce sofferta di Damiano incornicia il tutto, al massimo della sua espressività.

Se non avete ancora ascoltato il nuovo singolo, potete cliccare qui. Ma nei prossimi mesi sarà sicuramente tra i più trasmessi in radio e tra i più ascoltati. Perché lo merita.