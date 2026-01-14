Zvanì, il giovane Pascoli stacca di un punto Io Sono Farah. La Coppa Italia spariglia le carte in prima serata. I dati Auditel del 13 gennaio 2026

Raiuno punta su indagine e riflessione per rendere, nel modo più contemporaneo possibile, attuali personaggi storicamente rilevanti. Questa l’ambizione di Zvanì che porta Giovanni Pascoli alla ribalta in un biopic inedito in grado di mostrare la giovinezza e le fragilità di un poeta ancora molto attuale nella propria classicità. Il girato, sulla rete ammiraglia della Rai, ottiene il 14,4% di Share. Cologno Monzese si attesta sul 13,9%.

Canale 5 insegue con Io Sono Farah. La soap turca guadagna terreno, ma non basta. Rai2 propone Il Collegio con il 3,1% di Share. L’edizione del programma è arrivata in prime time dopo la permanenza in digital che ha dato numerose soddisfazioni – in termini di preferenza – all’applicazione della tv di Stato.

Zvanì, il biopic sul giovane Pascoli vince la serata. Io Sono Farah staccato di un punto

Rai3 riesce a raggiungere il 3,4% di Share con Tremila anni di attesa. Rete4, per quel che riguarda le reti cadette di Cologno Monzese, ottiene il 6,1% di Share grazie a È sempre Cartabianca. Il talk show politico con Bianca Berlinguer che indaga sui fatti di stretta attualità fra dibattito e approfondimento politico. Italia Uno si conferma il vero outsider della serata con la Coppa Italia: la sfida tra Roma e Torino ottiene l’11% di Share, portando il match che ha visto trionfare i granata sul podio dei programmi più visti della sera.

La7, con DiMartedì, conquista il 9,4% di Share. Floris svetta fra i talk show politici con Cairo che raccoglie i frutti di un nutrito stuolo di affezionati in grado di alimentare la trasmissione contraddistinta da un ricco parterre di ospiti più la vis comica di Luca&Paolo nelle copertine. Una principessa a Natale, su Tv8, il canale in chiaro di Sky, arriva al 3,3% di Share.

Gerry Scotti e Stefano De Martino sempre più vicini

Poi troviamo Costa Concordia – Cronaca di un disastro su Nove, che tocca il 2,8% di Share. Il Canale 20 punta tutto su Jason Bourne e la celebre saga cinematografica: The Bourne Identity conquista il 2,4% di Share. RaiMovie, con Amore, cucina e curry, si ferma all’1,3% di Share. RaiPremium tocca quota 1% con Un Natale in bianco e nero, mentre La5 balza all’1,8% di Share con Cinquanta Sfumature di Grigio.

Un decimo sotto RealTime con Primo Appuntamento che totalizza l’1,7% di Share. Nel preserale generalista italiano Gerry Scotti e Stefano De Martino sono separati da un punto: La Ruota della Fortuna arriva al 25,1% di Share, mentre Affari Tuoi si attesta al 24,1% di Share. I due contenuti sono sempre più vicini, la sfida in access prime time è ancora viva e pronta a regalare ulteriori colpi di scena.